Capacità lorda e netta, mi fate capire? E nella Twingo…?

Capacità lorda e netta: Gianni, possessore di una Volkswagen e-Up, chiede chiarimenti sulla batteria della sua auto. Mattia, invece, ha dubbi sulla presenza di un sistema di climatizzazione a pompa di calore nella sua Renault Twingo Z.E.

Capacità lorda e netta: che cosa si protegge?

“Ho una Volkswagen e-Up da un anno e sono abbastanza soddisfatto delle sue prestazioni. La domanda (finora io, non ho trovato risposta) è la seguente: la e-Up ha una batteria con una capacità di 36,8 kWh, ma effettiva di 32,3 kWh. Mi domando e chiedo: ma i 4,5 kWh di differenza sono inseriti a fine-scarica della batteria per non portarla completamente a zero e proteggerla? Oppure a fine-carica, cioè si ferma prima della carica massima?“. Gianni Piro.

Capacità lorda …/ Così si garantisce la durata della batteria

Risponde Paolo Mariano – Tutti i costruttori impediscono, a mezzo software, che l’utilizzatore possa disporre del 100% reale del pacco-batteria. Lo si fa perché una batteria carica al 100% per troppo tempo potrebbe danneggiarsi. E allo stesso modo, scaricare completamente una batteria potrebbe causare danni irreversibili e renderla del tutto inutilizzabile. Il costruttore deve farsi carico di una garanzia che può andare da 7 a 10 anni e da 150.000 a 250.000 km (a seconda delle Case) al 70% di capacità. E vuole essere sicuro che i suoi clienti non provochino danni tali da dover comportare la sostituzione di uno o più moduli. Pertanto, a livello software, bloccano l’utilizzo di una percentuale della batteria (che varia a seconda dei costruttori). Nel suo caso specifico, non conosciamo nel dettaglio le impostazione del BMS (Battery Management System, il sistema di gestione della batteria). Ma una parte di quei 4,5 kWh sarà la parte che resterà ancora carica quando l’indicatore mostrerà 0% di carica residua. Un’altra parte sarà la parte che resterà scarica anche quando sul cruscotto lei leggerà 100%.

“Pompa di calore sì o no? Nella Twingo…”

“Pompa di calore sì – Pompa di calore no… Dai doc ufficiali Renault risulta di si, ma non si sente il rumore del compressore quando si scalda, al contrario di quando si raffredda. Mi pare poi che 3KW assorbiti per riscaldare uno spazio piccolo come la Twingo con una Pompa di Calore (PdC) ad alta efficienza siano moltissimi. Quando una stufetta a resistenza da 2kW scalda una stanzetta… Con conseguente buona pace dei consumi e dell’autonomia…Da quanto ho capito, la differenza tra PdC classica da auto e quelle evolute delle elettriche è che la prima e più semplice e raffredda soltanto. Mentre la seconda riscalda anche, usando in modo inverso il sistema come fanno gli inverter casalinghi. Se fosse confermato che la PdC della Twingo raffredda solo, sarebbe un vero peccato. Abito in zone relativamente fredde e uso l’aria condizionata per un mese all’anno e il riscaldamento per quattro mesi. Chiedo aiuto a voi per fugare ogni dubbio, grazie”. Mattia De Paoli.

Come funziona la pompa di calore?

Risponde Paolo Mariano – Nelle auto endotermiche il motore, funzionando, disperde molta energia sotto forma di calore. Tale calore è facilmente convogliabile a vantaggio del riscaldamento dell’abitacolo. Un’auto elettrica invece non disperde grosse quantità di calore, per funzionare. Ed è necessario quindi provvedere in modo un po’ meno diretto e immediato al riscaldamento dell’abitacolo. Alcune auto, come ad esempio la sua Renault Twingo ZE, dispongono di un sistema a pompa di calore. Tale sistema sfrutta il poco calore residuo per provocare il cambiamento di stato di un refrigerante. E genera in questo modo calore, che viene convogliato dalla pompa di calore e utilizzato per il riscaldamento dell’abitacolo.