Caos incentivi: i dealer non hanno visto un soldo. E minacciano azioni legali













Caos incentivi: la telenovela continua. I concessionari italiani sono sul piede di guerra e minacciano azioni legali contro il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che non ha ancora rimborsato il bonus auto dello scorso anno. Il rischio è che scadano i termini per il pagamento – il 30 giugno – e che i fondi, erogati dall’Europa nel Pnrr, siano bloccati.

Caos incentivi: i concessionari in crisi di liquidità

Sono in ballo cifre da capogiro. Il totale, si sa, è di 597 milioni di euro. E oggi sono quasi tutti rimasti sul groppone dei concessionari. Molti di essi, i più grossi, sono esposti addirittura per 10-15 milioni. E tanti altri, fra i medio-piccoli, si sono perfino indebitati per far fronte al boom di domanda. Tutti hanno acquistato e pagato cash i veicoli ai costruttori e le hanno rivendute ai beneficiari dei voucher per poche migliaia di euro. Leapmotor t03, il modello elettrico più immatricolato grazie agli Ecobonus dell’ottobre scorso, si portava a casa versando al dealer 5.000/7.000 euro. Il resto, fra 11.000 e 9.000 euro, doveva essere rimborsato dallo Stato. Ma quasi nessuno l’ha visto.

Durante l’assemblea Federauto, lunedì scorso, il tema è stato solo sfiorato. In platea, però, non si è parlato d’altro: molti dealer si ritrovano poggi a corto di liquidità e prossimi al dissesto finanziario. Tanto che l’annuncio del ministro Adolfo Urso su nuovi incentivi per quest’anno, ha suscitato più allarme che applausi.

Controlli a rilento, rimborsi solo per il 10% dei voucher

Il Ministero dell’Ambiente sostiene di aver liquidato circa il 10% delle somme e di aver processato 22.000 pratiche sulle 55.000 presentate. Se anche fossero queste le cifre reali (ma parrebbero ottimistiche) non si sa come in soli due mesi e 10 giorni sia possibile evadere le rimanenti, tutte trasmesse al Mase all’inizio di gennaio, ma in larga parte ancora chiuse nei cassetti. Stando a quello che dice il Ministero, contattato informalmente, ci sarebbero problemi nel controllo della documentazione. Inizialmente sembrava che le verifiche fossero fatte a campione, ma l’emergere di numerose irregolarità ha reso necessario il controllo una per una. E pare che gli addetti alle verifiche non siano più di una decina.

Il caos incentivi viene da lontano

La questione è arrivata anche in Parlamento con un’interpellanza presentata da esponenti di Azione. Richiamano le criticità operative e il paradosso di una transizione ecologica i cui costi finiscono per scaricarsi sulle spalle dei Concessionari. Vale anche la pena di ricordare quanti problemi, incongruenze, correzioni in corso d’opera (per esempio sulle aree funzionali, le doppie intestazioni, il riconoscimento delle vecchie targhe) abbiano accompagnato l’operazione incentivi. E non certo per responsabilità dei concessionari.