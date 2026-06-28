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Gian Basilio Nieddu
il28 Giugno 2026
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Candela lancia P‑12 Voyager, lusso italiano con De Mattia

Candela -Boats Voyager
2 min



Candela P12 apre al lusso i suoi foil elettrici. Il marchio svedese, dopo il trasporto passeggeri a Stoccolma e in Norvegia, quello turistico alle Maldive, alle Figi e in altre località esotiche ora propone un nuovo modello per il segmento lusso:  il P‑12 Voyager.  Ma si tratta di un concetto di lusso diverso, non solo estetico. 

Il tocco italiano di Gabriele De Mattia

Quando si parla di lusso e eleganza non si può prescindere dal saper fare italiano. In questo passaggio di Candela Boats non poteva, quindi, mancare un tocco tricolore con Gabriele De Mattia senior product manager del marchio svedese. Che svela il nuovo approccio: «Per decenni il concetto di lusso in mare si è concentrato soprattutto sul design degli interni e sui servizi a bordo». E ora?  «Con il P‑12 Voyager abbiamo portato il lusso direttamente nell’esperienza di navigazione. La tecnologia elimina i disagi tipici del trasporto marittimo ad alta velocità».

Candela Boats Voyager
Gli interni molto eleganti del Candela Boats Voyager

Il lusso non è più solo estetica, ma qualità della vita a bordo: silenzio, stabilità, assenza di stress. Un modo di navigare che mette al centro il benessere, trasformando ogni spostamento in un’esperienza piacevole e naturale.

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Siamo alla filosofia, ma è chiaro che i valori stanno cambiando, almeno in parte, e anche l’esperienza che segue i benefici dell’elettrico diventa un lusso.  Detto questo con Voyager aumenta anche l’eleganza interna.

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Può accogliere fino a 12 passeggeri in una cabina spaziosa e climatizzata, dotata di finestre panoramiche, sedute in stile lounge, una zona ristoro, ampi vani per i bagagli e un servizio igienico.

Il livello di rumore a 63 dB

Oltre  le parole, il nuovo lusso come si traduce nel concreto? «Navigando a 25 nodi in modalità foiling, il Voyager mantiene un livello di rumore in cabina di appena 63 dB, più silenzioso di un moderno treno ad alta velocità o di una cabina di prima classe in aereo. Grazie alle sue idroali (foil), che riducono i consumi energetici fino all’80% rispetto alle imbarcazioni tradizionali, offre un’autonomia fino a 40 miglia nautiche con la sola batteria, rendendo possibile l’elettrificazione di tratte più lunghe che in passato erano realizzabili solo con motoscafi e traghetti alimentati da combustibili fossili». Nell’esperienza elettrica la riduzione dell’ansia di ricarica è un benefit.

Candela P12 Voyager
Candela P12 Voyager è l’evoluzione in versione lusso del modello per il trasporto passeggeri

Oltre il comfort si sottolinea che durante la navigazione in foiling, il P‑12 genera un’onda di scia minima che, «insieme ai bassissimi livelli di rumore, riduce al minimo l’impatto sulla fauna marina e sulle comunità costiere».

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Il P‑12 Voyager è il modello di punta della piattaforma P‑12 e affianca il P‑12 Shuttle – pensato per il trasporto locale fino a 30 passeggeri e già operativo nel servizio pubblico della città natale di Candela, Stoccolma – e il P‑12 Business, dedicato ai trasferimenti premium fino a 20 passeggeri. Le consegne di  Voyager  inizieranno nella seconda metà del 2026.

 

LEGGI anche: “Il nostro volo con Candela Boat C7, a cinture allacciate” e guarda il VIDEO

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