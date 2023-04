Candela elettrifica il motoscafo più popolare negli Usa

Candela boats la barca elettrica volante plana dalla Svezia negli Usa per elettrificare il motoscafo d’America. Quello più popolare, con consolle centrale scelto per la pesca, la famiglia e gli sport acquatici.

Un tesoro da 50mila unità tutto da conquistare

Sono energivore queste barche che spopolano nelle acque statunitensi dove la nautica è diffusa come confermano i numeri: 50mila unità vendute ogni anno.

Gli svedesi sono ambiziosi, a livello di comunicazione bruciano tutti, e senza tanti preamboli si lanciano alla conquista di un mito del diporto americano: “La consolle centrale Candela C-8 di fabbricazione svedese è progettata per elettrificare il segmento di barche più venduto d’America, offrendo velocità elettrica, autonomia ed efficienza energetica senza precedenti. Molte volte superiore rispetto alle tradizionali barche termiche“.

Sulla tecnologia niente di nuovo. Vaielettrico ha provato la barca e sottolineato le buone prestazioni quando si alza in volo, pur senza nulla di straordinario. Ma sugli americani sembra far presa tanto che l’azienda sta realizzando lunio stabilimento in Svezia e annuncia un buon numero di prenotazioni.

Vaielettrico a bordo di Candela, il video

Da Candela sottolineano soprattutto il fabbisogno energetico inferiore dell’80% rispetto agli scafi convenzionali “consentendo un’autonomia di 57 miglia nautiche a una velocità di crociera di 22 nodi. Questo è tre volte più di qualsiasi altra barca elettrica sul mercato e offre un’ampia gamma per battute di pesca e sport acquatici. Per l’ormeggio, le lamine (i foil Ndr) si ritraggono nello scafo premendo un pulsante sul touchscreen“.

A caccia di 20 milioni di dollari per l’e-Shuttle

Non solo attenzione alla barca più popolare degli Stati Uniti. Nei giorni scorsi Gustav Hasselskog, CEO e fondatore di Candela, ha annunciato la raccolta da 20 milioni di dollari per la “produzione di massa” delle barche elettriche, in particolare il “traghetto da 30 passeggeri Candela P-12 Shuttle destinato al nuovo stabilimento di Stoccolma“.

Si tratta non solo di diportismo ma di trasporto pubblico locale nella città che vuole fermare la navigazione delle inquinanti barche per i pendolari alimentate dal diesel.

L’investimento da 20 milioni di dollari vede insieme EQT Ventures e il duo di investitori Joel Eklund (Fosielund Holding AB) e Svante Nilo Bengtsson (Marknadspotential AB), con la partecipazione, tra gli altri, di Ocean Zero LLC. Quest’ultimo partner sta sostenendo numerose startup di nautica elettrica, come abbiamo scritto di recente (leggi).

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –