In Canada tutti i fondi statali destinati agli incentivi per i veicoli elettrici sono stati impegnati. Il Governo prende una pausa sul tema. Non vuol dire stop al sostegno alla mobilità elettrica. E gli incentivi hanno funzionato: 546mila veicoli elettrici sostenuti. Il mercato elettrico per questo oggi vale il 14,2% nei primi tre trimestri del 2024. Numeri a doppia cifra e in crescita rispetto all’11,7% dell’intero 2023. Quando i contributi servono a decarbonizzare i trasporti.

Il governo canadese continuerà a sostenere il settore. Quota di elettriche al 16,5 % nel 3° trimestre

La testata Electrive sottolinea che «non è chiaro quando e se il programma di incentivi proseguirà. Tuttavia, questa probabilmente non rappresenta la fine dei finanziamenti per i veicoli elettrici».

Lo conferma Anita Anand, ministro canadese dei trasporti e del commercio interno. «Dal 2015, il nostro governo è impegnato nella costruzione di un’economia più verde e nella lotta al cambiamento climatico. Continueremo a impegnarci con l’industria, i gruppi ambientalisti e in tutte le giurisdizioni per promuovere la collaborazione nella decarbonizzazione del settore dei trasporti del Paese e diventare un leader globale nei veicoli a emissioni zero».

Vediamo più nel dettaglio il programma «ufficialmente sospeso il 12 gennaio 2025, poiché i fondi stanziati erano stati interamente impegnati» , come si legge nel sito del ministero dei trasporti. Ha interessato «546mila veicoli elettrici, parzialmente finanziati attraverso il programma da quando è stato avviato nel 2019».

Sempre dal sito ministero toni e numeri più che positivi sulla mobilità elettrica. «Il programma iZEV è stato un enorme successo. Ha permesso al Canada di raggiungere una nuova quota di mercato ZEV dell’11,7% nel 2023, con un aumento significativo rispetto al 3,1% del 2019. La nuova quota di mercato dei veicoli ZEV ha raggiunto il 14,2% nei primi tre trimestri del 2024, compreso un nuovo record del 16,5% nel terzo trimestre del 2024».

Il Canada ha concesso un contributo di 3.400 euro per le auto, ancora incentivi per i camion

Il programma canadese iZEV ha incentivato i nuovi veicoli elettrici e ibridi plug-in (acquistati o noleggiati) con un massimo di 5.000 dollari canadesi (circa 3.400 euro). Nell’elenco sono presenti 122 PHEV e 149 BEV più la Toyota Mirai per l’idrogeno.

Nessuna pausa invece per gli incentivi dedicati ai mezzi pesanti. Sempre dal sito del ministero: «Le aziende e le organizzazioni canadesi che acquistano o noleggiano camion a emissioni zero possono continuare a beneficiare del programma di incentivi per impieghi medi e pesanti». Si va avanti fino al 31 marzo 2026, in base alla disponibilità di fondi.

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-