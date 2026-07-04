Canada, a Vancouver la più grande fabbrica al mondo di batterie di seconda vita







Inaugurata a Vancouver, in Canada, la nuova Megafactory 1 di Moment Energy, a oggi la più grande fabbrica al mondo dedicata al riutilizzo delle batterie delle auto elettriche. L’impianto servirà a dare una “seconda vita” agli accumulatori, in modo che possano continuare a lavorare per molti anni come sistemi di storage energetico.

Bess per 1 GWh di produzione entro il 2030

L’azienda canadese Moment Energy, fondata nel 2020, recupera batterie provenienti da veicoli elettrici che hanno terminato il loro ciclo di utilizzo per trasformarle in Battery Energy Storage System (BESS) destinati ad applicazioni commerciali e industriali.

I sistemi realizzati nel mega stabilimento canadese saranno impiegati per alimentare data center, ospedali, impianti industriali, microgrid e altre infrastrutture critiche. L’obiettivo dichiarato è di contribuire a stabilizzare la rete elettrica e a migliorare la gestione dell’energia.

Secondo i piani, Megafactory 1 dovrà raggiungere una capacità produttiva pari a 1 GWh all’anno di sistemi di accumulo entro il 2030. L’azienda stima inoltre la creazione di oltre 100 posti di lavoro diretti e più di 1.000 indiretti.

Un mercato in ascesa per la second life

Il mercato dello storage è in forte crescita anche in Canada, trainato dall’aumento della produzione da fonti rinnovabili e dalla crescente domanda di elettricità.

Allo stesso tempo stanno arrivando sul mercato le prime batterie delle EV che hanno concluso il loro primo ciclo di vita, creando così una disponibilità sempre maggiore di accumulatori da destinare alla seconda vita prima del riciclo delle materie prime.

Investimenti pubblici e certificazioni

La crescita di Moment Energy è stata sostenuta sia da capitali privati sia da fondi pubblici. Il governo canadese, attraverso PacifiCan, ha investito 4,9 milioni di dollari canadesi, mentre nel 2025 la società ha raccolto anche 40 milioni di dollari statunitensi. Il totale dei finanziamenti raggiunge oltre 100 milioni di dollari.

L’azienda sottolinea inoltre di essere la prima ad aver ottenuto sia la certificazione di sicurezza del prodotto sia quella di sicurezza funzionale per un Battery Management System (BMS) progettato specificamente per batterie EV di seconda vita.

Durante l’inaugurazione della mega factory, il cofondatore e amministratore delegato Edward Chiang ha evidenziato la rapidità con cui il progetto è stato realizzato: appena sei settimane tra l’annuncio e l’entrata in funzione dell’impianto.