Can-Am Origin e Pulse: tanta innovazione, ma poca autonomia e prezzi alti

Due moto elettriche firmate Can-Am. Le abbiamo viste circa un anno fa, ora il marchio d’oltreoceano, svela tutte le caratteristiche e dall’anno prossimo vedremo la Origin e la Pulse in strada.

Il progetto Can-Am di una gamma di moto elettriche parte da lontano e poco più di un anno fa le abbiamo viste nelle loro forme definitive. Ora il produttore canadese le lancia sul mercato e ne svela tutti i dettagli. Sono due moto tecnicamente molto interessanti con molti dettagli di sostanza che le rendono decisamente innovative nel panorama due ruote. Restano irrisolti i due motivi per cui le moto elettriche si vendono ancora poco: autonomia e prezzo. Can-Am infatti privilegiando la compattezza e la leggerezza sceglie di puntare su guidabilità e divertimento in sella. Questo però significa pacchi batteria piccoli per limitare il peso. Tradotto: 8,9 kWh per un peso di 177 kg per la Pulse e 187 kg per la Origin. Ovviamente il rovescio della medaglia è l’autonomia che è rispettivamente di 130 km (160 km in città) per la naked e di 115 km (145 km in città) per la dual. I prezzi partono da 17.899 € per la Origin e da 17.299 € per la Pulse.

Can-Am Origin e Pulse, super innovative!

Le due moto sono dei concentrati di soluzioni innovative e smart. Il raffreddamento a liquido ad esempio è comune per tutte le componenti sensibili: motore, batteria e inverter. La batteria poi ha anche funzioni strutturali e questo consente di risparmiare qualche chilogrammo in più. Questo dovrebbe garantire prestazioni migliori sia durante la guida che in fase di ricarica. Le Can-Am hanno un caricatore da 6,6 kW in corrente alternata che in meno di un’ora porta la carica dal 20 all’80%. Il motore dell’austriaca Rotax eroga 35 kW ed è alloggiato tra la batteria e il forcellobe posteriore. Una posizione che permette di alloggiare la catena all’interno del forcellone stesso con tanto di tensionatore autoomatico.

Uno dei particolari più interessanti è il sistema di frenata rigenerativa. Infatti il “freno motore” può essere dosato e gestito dalla manopola dell’acceleratore che quando ruotata in senso contrario attiva la rigenerazione gestendo appunto la sensazione di freno motore. Quella che viene solitamente gestita dalla frizione nelle moto tradizionali. Can-Am ha adottato 4 modalità di guida nella Pulse e ne ha aggiunte due alla Origin dedicate appositamente alla guida off-road. Le differenze tra i due modelli sono pensate proprio per il differente utilizzo. La Pulse ha ruote da 17 pollici e un’impostazione più carica sull’anteriore, la Origin invece monta cerchi da 21″ all’anteriore e da 18″ al posteriore. Anche le sospensioni sono diverse: 255 mm di escursione per la Origin e 140 mm per la naked.

Le Can-Am elettriche dovrebbero arrivare anche in Europa già nella primavera del 2025.

