Can-Am ha registrato un brevetto sibillino in cui si parla di un anteriore dalle caratteristiche non meglio precisate. Sarà una moto a due ruote motrici?

Can-Am è tornato alle due ruote qualche anno fa e ha deciso di farlo in grande stile e con moto solo elettriche. Ad oggi sono già in strada con Pulse ed Origin, rispettivamente una naked e una enduro stradale. La gamma però è ovviamente destinata ad allargarsi e in cantiere ci sono già almeno un paio di piattaforme per ospitare il motore elettrico del brand canadese.

Ora, i colleghi di RideApart hanno scovato un nuovo ed enigmatico brevetto. Dalle geometrie si possono fare solo alcune considerazioni. Innanzitutto sembra avere un’inclinazione più accentuata rispetto alla Pulse e anche i comandi sono più in basso. Questo porta a pensare a una possibile versione più “sportiva” ma, vista la forma del manubrio e la tipologia di veicolo, sembra comunque più probabile che sia una nuda, magari con uno stile differente dalla Pulse. In Canada potrebbero pensare a un design più retrò o magari, al contrario, più futuristico e muscolare.

Un brevetto per una Can-Am a due ruote motrici?

La parte più intrigante del brevetto però riguarda una sibillina descrizione che parla di un collegamento tra la ruota anteriore e la batteria. Collegamento ovviamente non diretto e che possiamo vedere da due punti di vista: Can-Am sta lavorando a una ruota anteriore con trazione oppure a un sistema che permetta una sorta di freno motore e quindi un recupero energetico.

Nel primo caso l’idea sarebbe abbastanza bizzarra da essere esclusa a priori, se non fosse che Can-Am ha nel DNA una forte componente “Adventure”. A discapito di questa tesi gioca però quanto detto sopra: dai disegni sembra essere una moto piuttosto carica sull’anteriore. Se ci immaginiamo una moto a trazione integrale ci viene in mente una enduro più simile alla Origin.

Se invece Can-Am stesse lavorando a un sistema di recupero dell’energia? Avrebbe senso utilizzare l’anteriore invece che il posteriore? Da un punto di vista dinamico sì, anche se sarebbe una novità. Quando si frena infatti il carico si sposta sull’anteriore.

Non è poi da escludere una terza ipotesi: che il brevetto intenda una tecnologia completamente differente. In questo caso non resta che attendere eventuali sviluppi.

