Campionato europeo della ricarica: non siamo poi così male…Magari non vincerà il titolo, come la Nazionale di calcio, ma l’Italia è comunque da prime posizioni.

Campionato europeo…/ Una colonnina ogni 7 EV

Non lo diciamo noi, lo dicono ultime rilevazioni statistiche di AVERE France, un punto di riferimento per il settore a livello europeo. L’aggiornamento è al primo luglio scorso. E ci racconta una realtà diversa dal quadro desolante che spesso dipingono i nostri media per lo stato della rete di rifornimento per auto elettriche in Italia. Come numero di punti di ricarica siamo al 5° posto assoluto, ma dietro a Paesi in cui il circolante di EV è ben più consistente del nostro. La prima è l’inarrivabile Olanda, a quota 82.172, seguita da Germania (48.929), Francia (45.428) e Regno Unito (35.465). Noi siamo a quota 22.038. Ma è chiaro che le installazioni si adeguano all’entità della potenziale clientela. E infatti, se guardiamo al numero di veicoli per punto di ricarica, troviamo addirittura l’Italia balzare al secondo posto. Ogni 7 EV da noi c’è una colonnina, contro le 4 dell’Olanda. La Francia ci insegue a quota 12, il Regno Unito a 14 e la Germania addirittura a 18.

In Italia tre problemi da affrontare. E intanto la 500…

Questo non significa, naturalmente, che da noi siano tutte rose e fiori. Ci sono tre aspetti che ancora non convincono. Uno è legato al bassissimo numero di stazioni fast e ultra-fast, quelle che consentono a chi viaggia di ricaricare in mezz’ora al massimo, evitando lunghissime soste. Il secondo, segnalato più volte su questo sito, è che troppe colonnine figurano fuori servizio o comunque impossibili da usare per problemi di collegamento. Il terzo, infine, attiene alla distribuzione geografica: ottima densità di colonnine al Nord (soprattutto) e al Centro, ancora insufficiente in Meridione. Ciò detto, non siamo al Medio Evo della ricarica di cui si sente parlare molto spesso sui media. Ultima notazione legata all’Italia elettrica: nelle statistiche di AVERE c’è l’ aggiornamento delle vendite di EV in Francia. Ebbene: la Fiat 500 veleggia al 5° posto, battendo a domicilio la più insidiosa concorrente tra le piccole, la Renault Twingo ZE.