Campagne contro l’auto elettrica: c’è chi interviene contro chi, in televisione, diffonde bufale in continuazione. Ma, ci segnala Ivone, accade in Francia, non in Italia, contro il primo canale TF1, ad opera dell’Arcom, l’organo di vigilanza.

Campagne contro…/ In Francia l’autorità è intervenuta contro il primo canale, in Italia?

"Vivo in Francia e seguo il vostro sito con grande interesse da molti anni. Viaggio in Italia con la mia auto elettrica 5-6 volte all'anno. Essendo di origine italiana, seguo con attenzione ciò che accade nel Paese, incluse le notizie relative alla mobilità elettrica. Anche in Francia, come in Italia, ci sono giornalisti che criticano le auto elettriche. Recentemente, però, ho letto questa notizia che ho ritenuto utile segnalarvi: "Il gendarme dell'audiovisivo richiama TF1 dopo diverse segnalazioni di reportage contro l'auto elettrica". Per curiosità, in Italia esiste un organismo che vigila sulla correttezza delle informazioni trasmesse dai canali televisivi? Cordiali saluti". Ivone Benfatto

No, da noi c’è assolut libertà di bufala

Risposta . No, da noi c’è un Giurì di autodisciplina che vigila sulla correttezza della pubblicità. E c’è un organismo, l’Agcom, che controlla che a tutte le forze politiche venga dato uno spazio adeguato. Poi, solo per la Rai, c’è una Commissione di Vigilanza Parlamentare che a sua volta vigila sulla correttezza dell’informazione, ma anche qui con attenzione particolare agli spazi concessi ai vari partiti. E dire che di servizi costruti ad arte per demolire l’immagine dell’auto elettrica se ne sono visti tanti…Nel caso francese, l’Arcom è intervenuta dopo avere ricevuto numerose proteste sul come erano costruire le inchieste di TF1. In una di queste la giornalista raccontava di avere speso 13 euro per fare 100 km. Cosa piuttosto difficile in un Paese in cui anche le ricariche fast costano la metà che da noi. Altri reportage avevano enfatizzato il rischio di incendio delle elettriche, che in realtà è statisticamente più contenuto rispetto alle auto termiche. Per ora non ci sono state sanzioni per TF1. Ma solo un richiamo ad “affrontare questioni essenziali relative all’ecologia e allo sviluppo sostenibile con tutto il rigore e la moderazione richiesti”.

