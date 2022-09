Campagna elettorale: si scordano auto elettriche e rinnovabili

Campagna elettorale: diversi lettori ci stanno chiedendo di sollecitare i partiti su temi che ci stanno a cuore, come auto elettriche e rinnovabili. Vaielettrico risponde- Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Campagna elettorale, chiedete ai partiti di pronunciarsi su colonnine, batterie…

“Non potreste chiedere come Vaielettrico.it ai segretari dei maggiori partiti (o almeno alle Segreterie, se le star sono troppo impegnati tra sagre, forum e dibattiti), uno statement ufficiale sulla mobilità (elettrica) ? Così almeno sappiamo o di che morte morire, o quante frottole ci avranno raccontato tra 5 anni?“. Emanuele Aliberti

“Come da voi descritto nell’ultimo articolo sul riciclo delle batterie di Redwood, l’Italia ha molti punti in cui migliorare. Però ha anche molte industrie eccellenti. Nell’ambito della mobilità elettrica, per esempio, l’aspetto delle colonnine. Ci sono le ABB made in italy e le Alpitronic, azienda italiana leader del settore, che tra l’altra sta faticando a trovare un’area per espandersi a Bolzano. E poi ci sono svariati produttori di wallbox. Potreste dedicare un articolo a questo settore? In più sarebbe interessante leggere qualcosa delle posizione dei partiti sulla mobilità elettrica, le batterie, le colonnine, il riciclo etc. Grazie mille, state facendo un ottimo lavoro“. Martino

Campagna elettorale, dove sono gli impegni?

Risposta. Non è solo l’auto elettrica, è il tema della mobilità in generale ad essere stato rimosso dalla campagna elettorale. Del resto dice tutto il fatto che un governo con dentro tutti i partiti (tranne uno) abbia partorito un impianto di incentivi demenziale come quello che l’Italia ha avuto nel 2022. La crisi energetica ha ridato fiato a chi vuole che l’Italia sia totalmente dipendente da petrolio e gas (e anche il carbone, se serve). E non basta qualche tocco d’immagine, come il pulmino elettrico usato da Enrico Letta, per colmare il vuoto di contenuti sul tema che affligge la campagna elettorale. L’auto elettrica non interessa e nessuno ne parla perché teme addirittura che faccia perdere voti. E non sarà certo tra le priorità del governo di centro-destra che si profila all’orizzonte. Anzi, è probabile che l’Italia sia tra i Paesi che chiederanno a Bruxelles di cancellare il proposito di consentire la vendita solo di auto a emissioni zero dal 2035.

Grandi potenzialità nel fotovoltaico, ma a chi interessa?

Quanto alle rinnovabili, da ultima è l’Alleanza per il Fotovoltaico in Italia a sottolineare che il tema è scomparso dalle agende elettorali. “Oggi ci sono decine di miliardi di investimenti privati già pronti e finanziati, bloccati nelle varie commissioni dei ministeri. In piena crisi energetica, mentre si discutono piani di razionamento per l’inverno, e il rincaro delle bollette mette in ginocchio famiglie ed imprese, serve sbloccare le opere”. “Per abbassare i prezzi – continua l’Alleanza – bisogna intervenire sul mix energetico, diminuendo la dipendenza dal gas ed aumentando il peso delle rinnovabili“. L’Alleanza sottolinea che “il fotovoltaico, senza necessità di alcun incentivo, costa in media molto meno del gas (circa 80 euro/MWh contro 250 euro/MWh). Ed è di immediata implementazione“. Oggi la produzione di energia elettrica in Italia – stando ai dati citati nella nota – proviene per il 49% dal gas importato, e solamente per il 37% da rinnovabili. Di cui il fotovoltaico pesa poco più dell‘8%, una miseria.