Camion+colonnina con l’accordo Volvo Trucks-Fleet220

Siglata una nuova partnership strategica tra Volvo Trucks Italia e Fleet220 a sostegno della transizione green dell’autotrasporto. Per ogni camion elettrico Volvo acquistato, una colonnina di ricarica abbinata.

L’iniziativa si chiama “Bundle Volvo” e rappresenta l’impegno profuso da due realtà importanti nei rispettivi settori come Volvo Trucks e Fleet220 nel promuovere un futuro quanto più green al settore dell’autotrasporto.

Una soluzione pensata per i clienti professionali, che prevede l’integrazione di uno speciale “pacchetto ricarica” per ogni nuovo camion elettrico Volvo acquistato, in Italia, ad uso delle proprie flotte.

Pacchetto ricarica completo

Nello specifico, l’offerta abbinata alla vendita del camion prevede la progettazione, installazione e attivazione di una stazione di ricarica Elinta CityCharge da 43 kW (AC), utile soprattutto per le ricariche notturne presso le sedi/logistiche aziendali.

Il pacchetto comprende anche l’assistenza online da remoto (h24, 7 giorni su 7), con servizi e monitoraggio della ricarica. Tutte le operazioni, dal pre al post installazione della colonnina, sono gestite direttamente da Fleet220.

Volvo Trucks-Fleet220: impegno comune

“La nostra missione è rendere la transizione verso l’elettrico più semplice e accessibile per le aziende di trasporto – ha dichiarato Sabrina Loner, eMob|Product|Homologation Director di Volvo Trucks Italia – Questa nuova partnership con FLEET220 rappresenta un passo concreto per garantire ad ogni cliente un’infrastruttura di ricarica efficiente e su misura per le proprie esigenze”.

Soddisfatta anche Carolina Solcia, CEO di Fleet 220:

“Questo accordo conferma la posizione di Fleet220 e Volvo Trucks come protagonisti nell’innovazione della mobilità elettrica.

La nostra collaborazione con Volvo Trucks Italia sottolinea l’impegno condiviso nel promuovere un futuro sostenibile per il settore dei trasporti, fornendo soluzioni che rispondono alle esigenze operative dei nostri clienti.”

