Camion: Semi carica a 1,2 MW (60% in 30 minuti) con Tesla Megacharger













Con l’arrivo del Tesla Megacharger si chiude il cerchio attorno al camion elettrico Semi di Elon Musk. In California è stato inaugurato l’hub da sei stalli, capaci di erogare fino a 1,2 MW di potenza ricaricare il 60% della batteria in appena 30 minuti. Considerando che il modello Long Range offre fino a 800 km con una ricarica completa e la versione Standard Range circa 525 km, il Semi è ormai pronto a portare la rivoluzione elettrica Tesla dal mondo dell’auto a quello del trasporto pesante.

Un servizio globale: camion e ricarica “saranno onnipresenti”

Su Linkedin Zach Lawson, manager di Tesla Charging ha svelato la novità: «Questa settimana abbiamo inaugurato il primo Tesla Megacharger pubblico al mondo a Bloomington in California. Molto presto questi due incredibili prodotti, il Tesla Semi e il Megacharger, saranno onnipresenti». Testa ha disegnato la mappa statunitense, la rete dovrebbe includere almeno 64 stazioni, e una futura presenza in Canada. Avanti tutta per una logistica a emissioni zero.

La notizia oltre nel profilo personale del manager è stata pubblicata su X nel profilo di Tesla Charging. Solo una riga: «Nuovo Megacharger Tesla: Bloomington, CA (6 stalli)» e il rimando al link della mappa globale delle stazioni di ricarica dell’azienda.

Tempi di ricarica compatibili con la sosta

Con la sigla MC2 ci si riferisce al Megacharger 2, l’interfaccia di ricarica ad alta potenza di seconda generazione di Tesla per il Tesla Semi. Questo standard è allineato al sistema di ricarica megawatt (MCS) adottato dall’industria, invece che al connettore proprietario di Tesla. Cosa significa? Questa novità rende il Semi compatibile con infrastrutture di ricarica non-Tesla, facilitando la diffusione del camion elettrico voluto da Musk.

Il veicolo è recentemente entrato in produzione di serie, può ricaricare fino al 60% della batteria in 30 minuti quando si ferma al Megacharger. Con questa velocità si amplia notevolmente l’autonomia con diverse centinaia di chilometri durante le pause obbligatorie. Un prodotto che come confermano gli ordini sta riscontrando l’interesse delle aziende della logistica.

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