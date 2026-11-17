Camion elettrici al 10% della flotta. Quasi un miraggio in Italia, dove i mezzi pesanti a batteria restano una nicchia e ogni anno se ne immatricolano appena poche decine. Eppure, in Piemonte c’è già chi ha trasformato questa visione in realtà. Giuseppe Bernocco titolare di Ballario Trasporti può contare su sei camion a emissioni zero su sessanta. Un risultato reso possibile dalla collaborazione tra Scania Italia, Acqua Sant’Anna e Ballario Trasporti, che non si è limitata all’acquisto dei veicoli, ma ha portato alla realizzazione di un vero ecosistema energetico fatto di infrastrutture di ricarica e impianti fotovoltaici. Siamo saliti fino a Vinadio, dove nasce e viene imbottigliata l’acqua Sant’Anna, per vedere da vicino come funziona un sistema di trasporto che fa a meno dei carburanti fossili.

La ricetta per l’elettrificazione della flotta? La partnership di filiera

La collaborazione tra partner è stata decisiva per avviare investimenti di questa portata. I camion elettrici costano ancora almeno il doppio rispetto ai corrispondenti modelli diesel e, a differenza di quanto avviene in altri Paesi europei o nel Regno Unito, in Italia non esistono incentivi in grado di coprire una parte significativa dell’investimento, che altrove può arrivare fino a 140 mila euro per veicolo. Eppure, come dimostra il caso piemontese, la transizione può partire anche senza sostegni pubblici diretti.

Giuseppe Bernocco ci ha raccontato come è nato il progetto di elettrificazione della flotta. Si è partiti con tre camion elettrici, diventati oggi cinque, mentre un sesto è già stato ordinato. «Ci siamo trovati in sintonia con Sant’Anna sulla scelta di intraprendere un percorso di transizione energetica e ambientale nel trasporto», spiega. L’investimento, però, è stato importante. «Abbiamo raggiunto un accordo che ci ha garantito maggiori volumi di lavoro». Una sorta di rapporto privilegiato che ha consentito all’azienda di aumentare il fatturato e, di conseguenza, la capacità di investire nei nuovi mezzi.

E Scania? Ha avuto un ruolo decisivo, mettendo a disposizione un camion elettrico per testarne l’impiego nelle condizioni operative reali. In altre parole, bisognava verificare che prestazioni e autonomia fossero all’altezza degli standard garantiti dai mezzi diesel.

L’esame è stato superato. I camion elettrici effettuano quotidianamente il trasporto dell’acqua minerale tra lo stabilimento di Vinadio, operativo 24 ore su 24, e il magazzino logistico distante circa 60 chilometri, dimostrando che il trasporto pesante a zero emissioni è già una realtà operativa.

L’acqua si trasporta su Scania 40 R con autonomia superiore ai 500 km

Vediamo i dettagli tecnici. Nel progetto sono impiegati tre trattori stradali elettrici Scania 40 R A4x2NB, equipaggiati con sei pacchi batterie per una capacità complessiva di 535 kWh, di cui 480 kWh utilizzabili, e con una potenza di 400 kW, pari a circa 540 CV.

Durante la fase di test e nei successivi mesi di attività operativa, i mezzi hanno registrato un consumo medio inferiore a 1 kWh per chilometro. Un risultato che, in questo specifico contesto d’impiego, garantisce un’autonomia superiore ai 500 chilometri. La ricarica avviene nella sede di Ballario Trasporti, dove sono installate due colonnine da 400 kW. A contribuire all’alimentazione dei mezzi c’è anche l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico aziendale. Ma Giuseppe Bernocco tiene a precisare un ulteriore aspetto: «Anche l’energia che acquistiamo è certificata da fonti rinnovabili».

In questo modo l’impatto ambientale dell’intera filiera logistica viene ridotto al minimo, non solo eliminando il consumo di carburanti fossili durante il trasporto, ma anche alimentando i mezzi con energia a basse emissioni.

Nel percorso di montagna si recupera fino al 15% di energia frenata rigenerativa, l’importanza dell’assistenza

Un dato interessante riguarda il tipo di percorso, prevalentemente montano, che favorisce il recupero di energia. Come spiega Simone Martinelli, E-mobility, Urban & Construction Sales di Scania Italia, «possiamo recuperare fino al 15% dell’energia grazie alla frenata rigenerativa, alle modalità di guida e alle caratteristiche stesse del percorso. Un contributo importante».

L’amministratore delegato Fredrik Swartling, guarda con ottimismo allo sviluppo del trasporto elettrico. Oltre ai benefici ambientali, il manager sottolinea quelli economici: «Oggi sempre più aziende riconoscono nel trasporto elettrico anche un’opportunità per rafforzare la propria competitività. Scania vuole accompagnare questa evoluzione sviluppando, insieme alle aziende che condividono questa visione, soluzioni concrete che consentano agli attori della filiera logistica di mantenere un ruolo rilevante in futuro».

Le parole, però, sono accompagnate dai fatti. Scania ha investito molto nella formazione della rete di assistenza, un elemento essenziale per supportare la diffusione dei veicoli elettrici pesanti, e affianca i clienti nella progettazione delle infrastrutture di ricarica e dei sistemi energetici necessari. Un servizio di consulenza che si rivela decisivo per rendere sostenibile la scelta della batteria. Secondo Swartling, quello di Ballario Trasporti non è un caso isolato ma uno dei segnali di un crescente interesse del settore verso l’elettrificazione. «Già da qualche mese registriamo un’attenzione significativa, favorita anche dal contesto macroeconomico e geopolitico. La svolta sta iniziando».

Il driver è Acqua Sant’Anna

L’intervento decisivo per portare i camion elettrici sulle strade piemontesi è stato quello di Acqua Sant’Anna. Non si è trattato soltanto di una richiesta rivolta al proprio fornitore logistico, ma di un sostegno concreto che ha consentito a Ballario Trasporti di affrontare un investimento altrimenti difficile da sostenere.

«Per Acqua Sant’Anna l’attenzione a soluzioni responsabili non è una novità, ma un impegno prioritario che portiamo avanti da sempre», spiega Luca Cheri, amministratore delegato di Acqua Sant’Anna. «Da anni perseguiamo una visione orientata all’innovazione nella logistica, investendo e scegliendo partner d’eccellenza che condividono i nostri valori. La collaborazione con Ballario Trasporti e Scania per l’introduzione dei nuovi veicoli elettrici rappresenta la naturale evoluzione di un percorso di filiera volto a rendere la nostra logistica pronta a raccogliere le sfide del futuro».

Parole che potrebbero sembrare di circostanza, ma che trovano riscontro nei fatti. La transizione non si realizza semplicemente sostituendo un camion diesel con uno elettrico. Occorre ripensare l’intero sistema: dai tempi e modi di ricarica all’autonomia dei mezzi, fino all’approvvigionamento energetico e all’organizzazione dei flussi logistici. Una sfida complessa che richiede pianificazione, investimenti e collaborazione lungo tutta la filiera.

Le ricadute positive si estendono anche al territorio. Lo stabilimento di Vinadio garantisce circa 200 posti di lavoro in un’area montana, ma genera inevitabilmente un elevato traffico di mezzi pesanti. L’impiego dei camion elettrici contribuisce a ridurne l’impatto ambientale e soprattutto quello acustico, un beneficio particolarmente apprezzabile nelle vallate alpine.

Per raggiungere questi risultati, sottolineano da Scania, è indispensabile una «responsabilità condivisa» tra committenti, trasportatori e costruttori. Solo così è possibile accelerare la trasformazione del trasporto merci e creare valore per l’intera filiera.

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