Camion elettrici sul Brennero, MAN e Dettendorfer in rotta verso l’Italia







Il Brennero è uno dei principali snodi logistici europei e la porta d’ingresso delle merci dal Mediterraneo all’Europa. Su questo asse strategico MAN Truck & Bus e Dettendorfer Energy hanno lanciato la “Green Brenner Initiative”, un progetto che punta ad accelerare l’utilizzo dei camion elettrici tra Austria e Italia. L’obiettivo è ridurre emissioni, rumore e costi operativi lungo una delle tratte più congestionate d’Europa, in attesa che il futuro Tunnel di Base del Brennero alleggerisca il traffico merci su gomma.

La porta delle merci dirette in Italia (e viceversa)

L’asse del Brennero rappresenta il collegamento più importante tra il Nord Europa e il mercato italiano. Ogni anno transitano milioni di tonnellate di merci lungo questo corridoio che collega Germania, Austria e Italia, con pesanti ricadute ambientali nelle vallate alpine attraversate dall’autostrada A22 e dalla A13 austriaca. Negli ultimi mesi le tensioni sul tema sono tornate evidenti, fino alle recenti proteste organizzate in Tirolo contro il traffico pesante e turistico.

La nuova iniziativa promossa da MAN Truck & Bus e Dettendorfer Energy parte da un presupposto semplice: se una parte consistente dei mezzi pesanti che attraversano il Brennero diventasse elettrica, i benefici ambientali sarebbero immediati, senza attendere il completamento delle grandi opere ferroviarie.

Quanto può incidere l’elettrico sul corridoio alpino

Secondo i promotori, un camion elettrico che percorre circa 110 mila chilometri l’anno può evitare fino a 95 tonnellate di CO₂ rispetto a un mezzo diesel equivalente. Se lungo il Brennero circolassero ogni giorno 300 camion elettrici, il risparmio annuale arriverebbe a circa 28 mila tonnellate di CO₂.

Ma l’aspetto interessante riguarda anche l’economia del trasporto. MAN e Dettendorfer sostengono che i costi energetici dei camion elettrici siano circa il 40% inferiori rispetto al diesel ai prezzi attuali dei carburanti. Inoltre, il profilo montano del Brennero favorisce il recupero di energia in discesa: grazie alla rigenerazione, fino al 40% dell’energia utilizzata in salita può essere recuperata durante il tragitto.

A questi vantaggi si aggiungono pedaggi più favorevoli per i mezzi a zero emissioni e una riduzione dei costi di manutenzione legata al minore utilizzo dell’impianto frenante.

Un corridoio verde che guarda all’Italia

Il Brennero è il punto di accesso privilegiato per una quota enorme dell’interscambio commerciale tra l’Italia e il resto dell’Europa continentale. Non è un caso che anche la Provincia autonoma di Bolzano stia lavorando al progetto di un “Brenner Green Corridor”, inserito nell’iniziativa europea sui corridoi di trasporto puliti. Tra le priorità individuate figurano la realizzazione di infrastrutture di ricarica dedicate ai mezzi pesanti e l’integrazione con il trasporto ferroviario.

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MAN sottolinea infatti che i camion elettrici non devono essere considerati una concorrenza alla ferrovia, ma un complemento indispensabile per tutte quelle merci che non possono essere trasferite su rotaia. Una posizione particolarmente rilevante mentre prosegue la costruzione del Tunnel di Base del Brennero, infrastruttura destinata a diventare il principale collegamento ferroviario merci tra Italia e Austria, con entrata in servizio prevista nel prossimo decennio. Con i suoi 64 km complessivi sarà il tunnel più lungo del mondo.

Meno rumore nelle valli alpine

Un altro tema centrale riguarda l’impatto sulle comunità locali. Secondo MAN, durante le fasi di accelerazione un camion elettrico genera 12,6 decibel in meno rispetto a un diesel, risultando percepito come circa la metà più silenzioso. Nelle strette vallate alpine attraversate dal traffico internazionale questo elemento potrebbe avere un peso significativo nell’accettazione sociale del trasporto merci su strada.

Resta fondamentale la disponibilità di stazioni di ricarica ad alta potenza lungo tutto il corridoio. L’iniziativa non ha ancora comunicato dettagli operativi su investimenti e tempistiche, ma proprio la crescita dell’infrastruttura sarà decisiva per trasformare il Brennero in uno dei primi corridoi europei realmente elettrificati per il trasporto pesante.

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