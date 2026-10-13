Camion elettrici: “Più della comunicazione green, il risparmio: 500mila euro in 5 anni”

I camion elettrici fanno bene al bilancio aziendale. Parola di imprenditore. Robin Schulze, managing director di Betonwerk Bad Lausick, utilizza cinque MAN eTGX e porta numeri difficili da ignorare: un vantaggio sul TCO di circa 500.000 euro in cinque anni. Spesso le aziende inseriscono qualche camion elettrico in flotta per migliorare la reputazione, per il report di sostenibilità o per ottenere visibilità. Schulze invece ragiona in modo diverso: «Non intendo fare greenwashing. La sostenibilità economica deve avere la precedenza su tutto». La sua posizione è una delle più nette tra quelle raccolte nel report di MAN Truck & Bus, intitolato “Beyond Diesel”, che mostra come l’elettrico, oltre a ridurre l’impatto ambientale, possa migliorare concretamente anche i conti delle imprese.

Entro il 2030 camion elettrici tra il 15 e il 35% dell’immatricolato, oggi già 15mila su strada in 5mila aziende

Il rapporto strategico di MAN Truck & Bus, “Beyond Diesel”, mostra – attraverso tre flotte internazionali in diverse fasi di elettrificazione – che gli innovatori, gli early adopter, stanno ottenendo un vantaggio competitivo strutturale. Oltre alle zero emissioni globali e locali, l’elettrico diventa un fattore di competitività sulla strada, non solo nei report di sostenibilità.

Se le stime del costruttore tedesco si riveleranno corrette, siamo davanti all’avvio della transizione energetica nel trasporto pesante. Le previsioni indicano che entro il 2030 tra il 15 e il 35% dei nuovi camion immatricolati sarà elettrico a batteria. Solo cinque anni dopo, nel 2035, il 50% delle aziende europee di trasporto avrà almeno un camion elettrico nella propria flotta.

«I camion elettrici non sono più una tecnologia del futuro, ma una realtà operativa: oltre 15.000 eTruck sono già in servizio quotidiano sulle strade europee, gestiti da circa 5.000 aziende di trasporto». Una tendenza destinata a crescere, spinta dalle richieste dell’Unione Europea di ridurre le emissioni e da un numero crescente di committenti che già oggi pretendono trasporti a zero emissioni nelle gare d’appalto.

Non solo il camion ma anche il deposito fonte di energia: tariffa può scendere a 0.16 euro/kWh

Il vantaggio decisivo non deriva solo dal veicolo, ma dall’intero ecosistema composto da veicolo, deposito, infrastruttura di ricarica e gestione energetica. Il TCO ovvero il Total Cost of Ownership, cioè costo totale di proprietà dipende da variabili come il prezzo dell’energia, la disponibilità di infrastrutture di ricarica, i pedaggi e i costi legati alla CO₂.

Secondo i ricercatori, il deposito è la leva principale della redditività: fino al 90% delle ricariche avviene – e continuerà ad avvenire – nelle strutture dell’operatore. Integrando impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e strategie di ricarica intelligenti, i costi energetici possono scendere sotto 0,16 €/kWh. Su un orizzonte di cinque anni questo si traduce in un vantaggio TCO fino al 13% rispetto ai veicoli diesel. Su bilanci che valgono milioni di euro, si tratta di un risparmio tutt’altro che marginale.

Uno studio su tre flotte europee, c’è anche l’Italia

Gli analisti sono arrivati a queste conclusioni dopo lo studio tre esperienze reali di clienti in diverse fasi di trasformazione:

Foppiani Transport (Italia): ingresso strutturato nell’elettrificazione.

Betonwerk Bad Lausick (Germania): scalabilità grazie a sistemi energetici intelligenti.

Schlager Transport Logistik (Austria): modello di elettrificazione end‑to‑end.

La società familiare Foppiani Transport di Milano opera una flotta interamente MAN per servizi di linea nazionale e trasporti speciali. Con un trattore elettrico, un veicolo elettrico con telaio, un altro MAN eTGX in arrivo, infrastruttura di ricarica nel deposito e un impianto fotovoltaico da 350 kWp. Il coinvolgimento del cliente si è rivelato un fattore chiave: «Il valore aggiunto dei camion elettrici supera i costi aggiuntivi, perché i nostri clienti sono disposti a pagare un sovrapprezzo per i benefici offerti», afferma Pietro Zanon, Purchasing & Maintenance Manager di Foppiani.

Nel settore della logistica del calcestruzzo, la media impresa Betonwerk Bad Lausick utilizza cinque MAN eTGX con sei pacchi batteria, supportati da un ecosistema energetico di deposito con stazioni di ricarica da 400 kW, 1,8 MWp di fotovoltaico e sistemi di accumulo in più sedi. Questo setup genera un vantaggio TCO di circa 500.000 € in cinque anni. Per il Managing Director Robin Schulze, la redditività è la priorità: «Non intendo fare greenwashing. La sostenibilità economica deve avere la precedenza su tutto».

Per Schlager Transport Logistik, l’elettrificazione è parte integrante della strategia aziendale. Lo specialista austriaco del trasporto a lunga distanza opera già una flotta per il 50% elettrica e punta a diventare completamente elettrico entro il 2030. La transizione è supportata da un sistema energetico integrato nel deposito di Saxen, con circa 765 kWp di fotovoltaico e 1,6 MWh di accumulo. Il proprietario Hubert Schlager ha inizialmente calcolato il business case da solo con Excel e conclude: «Sono fermamente convinto che circa metà delle flotte di veicoli commerciali in Germania e Austria possa già essere elettrificata in modo economicamente sostenibile».

L’esperienza conferma la convenienza dell’elettrificazione

«Gli esempi dimostrano chiaramente che i camion elettrici sono già economicamente vantaggiosi. Tuttavia, il vantaggio competitivo decisivo sarà garantito solo alle aziende che elettrificheranno l’intero sistema composto da veicolo, deposito, infrastruttura di ricarica e gestione energetica. In MAN supportiamo nuovi ed esistenti clienti come partner affidabile, fornendo chiarezza sulla fase attuale del loro percorso di trasformazione e su come possono continuare a svilupparsi», afferma Roland Schurig, vicepresident Zero Emission Projects di MAN Truck & Bus.

Chiaro il messaggio ed emerge dalle tre storie aziendali: tutte hanno sviluppato un sistema di produzione energetica interna. L’autoproduzione e la ricarica in casa permettono di ridurre il differenziale di costo del veicolo, risultato non automatico quando l’energia si deve acquistare sul mercato. Anche se su strada il consorzio Milence, composto da costruttori di camion, offre tariffe competitive. Un servizio fondamentale per i trasporti a lungo raggio.

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