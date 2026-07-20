Camion elettrici: MAN Truck & Bus investe 1,2 miliardi in Polonia













Avanti tutta con i camion elettrici. MAN Truck & Bus investe 1,2 miliardi per aumentare la capacità produttiva dello stabilimento di Cracovia e sempre qui prepara la prossima generazione di camion basati sul TRATON Modular System (TMS).

La forza di una piattaforma comune

Iniziamo dal TRATON Modular System (TMS). Si tratta del sistema modulare comune utilizzato dal gruppo TRATONche comprende MAN, Scania, Volkswagen Truck & Bus e Navistar – per progettare e costruire veicoli industriali. Una piattaforma tecnica condivisa: componenti, architetture elettroniche, sistemi di propulsione, telai e moduli vengono progettati in modo standardizzato, per essere impiegati su più modelli e marchi del gruppo.

Questo approccio riduce i costi, dato che l’utilizzo degli stessi moduli su diversi veicoli diminuisce la complessità e aumenta l’efficienza. Poi accelera lo sviluppo, permettendo di progettare più rapidamente nuove generazioni di camion. Infine facilita l’elettrificazione, poiché un’unica architettura rende più semplice integrare batterie, motori elettrici e sistemi di gestione dell’energia. In questo modo gli stabilimenti si adattano con maggiore rapidità ai nuovi modelli.

Il sostegno della Polonia alla produzione di camion elettrici

Questi investimenti si basano sull’accordo raggiunto con il consiglio di fabbrica nell’ambito del programma MAN2030+, che prevede – tra le altre cose – investimenti nella prossima generazione di veicoli all’interno della rete produttiva europea.

Durante una visita del Ministro polacco dell’Economia e delle Finanze, Andrzej Domański, è stato firmato un Memorandum of Understanding (MoU) che copre investimenti pari a circa 1,2 miliardi, con un orizzonte che si estende fino al 2030, l’attenzione iniziale sarà rivolta all’espansione dello stabilimento di Cracovia, alla preparazione della prossima generazione di camion basati sul TRATON Modular System (TMS) e al rafforzamento della capacità produttiva.

Cracovia come hub produttivo strategico: raddoppia l’area produttiva 270mila metri quadri

Nello stabilimento si vogliono avviare attività di body-in-white ( dedicate alla scocca del veicolo) e di verniciatura, oltre all’espansione dell’assemblaggio delle cabine. Una volta completati i progetti di ampliamento, l’area produttiva raddoppierà, passando dagli attuali 130.000 m² a 270.000 m². «Questo permetterà a MAN di aumentare significativamente la profondità della catena del valore del sito – si legge in una nota – e di gettare le basi per la produzione della prossima generazione di veicoli. Allo stesso tempo, l’azienda rafforza il ruolo di Cracovia e crea le condizioni per una futura crescita e nuovi posti di lavoro nella regione». Insomma l’elettrico porta nuovi posti di lavoro.

Alexander Vlaskamp, Ceodi MAN Truck & Bus, ha dichiarato: «Con questi investimenti in Polonia, ampliamo ulteriormente la nostra presenza in Europa. Cracovia svolge da molti anni un ruolo importante nella nostra rete produttiva. L’espansione in un impianto di produzione completo e l’avvio della produzione in serie della nostra gamma di camion elettrici leggeri ci posizionano in modo solido per la trasformazione in corso del settore e ci preparano al futuro».

Nuovi veicoli elettrici: gamma da 12 a 50 tonnellate

MAN avvierà a Cracovia la produzione di nuovi veicoli elettrici. In questi giorni il MAN eTGL sarà prodotto interamente nel sito. Con la produzione del MAN eTGL per il segmento leggero e del MAN eTGM per quello medio, Cracovia diventerà il secondo stabilimento MAN dedicato ai camion elettrici, dopo Monaco, dove vengono realizzati i modelli pesanti MAN eTGX ed eTGS.

Insomma il gruppo offrirà una gamma completa di camion completamente elettrici da 12 a 50 tonnellate, coprendo tutte le principali applicazioni di trasporto: dalla distribuzione urbana al lungo raggio pesante.

Michael Kobriger, membro del Consiglio di Amministrazione responsabile per produzione e logistica, sottolinea l’importanza della nuova serie: «Il lancio del MAN eTGL rappresenta un altro passo fondamentale verso la mobilità a zero emissioni. Qui non si parla solo del camion: si tratta di un prodotto innovativo e di un’offerta di servizi affidabile che supporta al meglio i nostri clienti durante questa trasformazione».

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