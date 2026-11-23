In India prosegue l’elettrificazione del trasporto merci pesante. I numeri iniziano a essere significativi: sono già centinaia i camion elettrici entrati in servizio e il ritmo di diffusione continua ad accelerare. A confermarlo non sono soltanto le vendite, ma anche gli investimenti industriali, come l’apertura di uno stabilimento con una capacità produttiva di 5.000 veicoli all’anno. Nel porto di Navi Mumbai operano già 150 camion elettrici, mentre Energy In Motion (EIM) ha ricevuto un ordine per 500 unità. Dall’agosto 2025 l’azienda ha inoltre venduto 477 camion Ashwa. Un ruolo fondamentale è svolto dall’infrastruttura di ricarica, che non si basa esclusivamente sulle colonnine. Sempre più spazio stanno infatti conquistando le stazioni di battery swapping, che consentono la sostituzione delle batterie durante le soste programmate lungo il percorso. Un modello per ridurre l’investimento iniziale con batterie “noleggiate”.

Energy In Motion si aggiudica un ordine per 500 camion elettrici pesanti

Iniziamo dall’ultima notizia: Energy In Motion (EIM), società associata di Ravindra Energy, ha ricevuto un ordine per la fornitura di 500 camion elettrici pesanti da parte di Sorigin Green Mobility, operatore indiano specializzato in flotte di camion elettrici. Le due aziende hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) che prevede la messa in servizio dei veicoli nell’arco di due anni.

Questi i termini: Sorigin Green Mobility finanzierà, gestirà e curerà la manutenzione dei camion elettrici acquistati da Energy In Motion (EIM). I veicoli saranno impiegati lungo i principali corridoi logistici dell’India, compresi quelli che servono il porto di Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA) a Navi Mumbai, nello Stato del Maharashtra. A settembre erano già operativi nel porto quasi 150 camion elettrici forniti da EIM.

Il camion? L’Ashwa da 55 tonnellate e batterie intercambiabili

Per questa nuova commessa, EIM utilizzerà il proprio trattore stradale elettrico a batterie intercambiabili Ashwa da 55 tonnellate, fornendo insieme ai veicoli anche infrastrutture di ricarica, servizi di battery swapping e soluzioni per la gestione dell’energia. Un pacchetto completo. L’azienda prevede che Sorigin Green Mobility inizi immediatamente l’impiego dei camion, a partire da un primo lotto di 18 veicoli nell’area del porto di Jawaharlal Nehru.

L’Ashwa è basato sull’eAuman del costruttore cinese di veicoli commerciali Foton. EIM ne ha avviato la commercializzazione nell’agosto 2025 e, entro settembre di quest’anno, aveva già venduto 477 unità. Inizialmente il veicolo veniva importato completamente assemblato , ma l’azienda è recentemente passata all’importazione di kit CKD (Completely Knocked Down) per l’assemblaggio locale.

Via allo stabilimento da 5mila camion

Il 14 ottobre EIM ha inaugurato a Talegaon, nello Stato indiano del Maharashtra, uno stabilimento con una capacità produttiva di 5.000 veicoli all’anno. L’assemblaggio dei camion elettrici Ashwa, realizzati a partire da kit CKD (Completely Knocked Down), è iniziato già il 30 ottobre, a meno di un mese dall’avvio dell’impianto.

Si stanno così creando le condizioni per una progressiva elettrificazione del trasporto merci pesante, un processo che trova nei porti uno dei suoi principali ambiti di applicazione. Le aree portuali e logistiche concentrano infatti elevati volumi di traffico e rappresentano importanti fonti di emissioni locali, come dimostrano anche diverse realtà italiane dove la movimentazione delle merci costituisce una componente essenziale dell’economia ma con pesanti conseguenze sanitarie.

Per rendere davvero sostenibile questa trasformazione sarà però fondamentale affiancare ai veicoli elettrici una produzione locale di energia da fonti rinnovabili. Integrando elettrificazione e generazione pulita sarà possibile ridurre in modo significativo l’impatto ambientale della logistica e migliorare la qualità dell’aria nelle aree più esposte al traffico pesante. Eppure in Italia non mancano gli ostacoli e il freno da parte del Governo.

Durante la conference call sui risultati del secondo trimestre e del primo semestre dell’anno fiscale 2027 di Ravindra Energy, il vicepresidente Narendra Murkumbi, che ricopre anche il ruolo di amministratore delegato di Energy In Motion (EIM), ha dichiarato che la produzione regolare del camion elettrico Ashwa dovrebbe iniziare nel gennaio 2027 con un ritmo di circa 200 unità al mese.

Entro marzo 40 stazioni di battery swapping, il camion si vende senza batteria

Oltre ad aumentare l’assemblaggio locale dell’Ashwa, EIM sta lavorando all’espansione della propria rete di stazioni integrate di battery swapping e ricarica. L’azienda ha già aperto otto stazioni e punta a portarle a 15 entro la fine dell’anno, per poi arrivare a 40 entro marzo 2027. L’elettrificazione non si limita alla vendita dei camion. Lo sottolinea il manager Murkumbi: «Combinando il nostro trattore elettrico Ashwa da 55 tonnellate con infrastrutture di ricarica, soluzioni di sostituzione delle batterie e capacità di gestione dell’energia, puntiamo a soddisfare requisiti operativi fondamentali quali l’utilizzo dei veicoli, i tempi di rotazione e i costi energetici».

Nello schema sopra si sintetizza il business di EIM che sottolinea le sue soluzioni ai problemi dell’elettrificazione. Questo il modello. Con il sistema Battery-as-a-Service, l’azienda di trasporto compra il camion senza la batteria, che viene invece noleggiata come servizio. In questo modo si abbassa l’investimento iniziale. Il secondo ostacolo è rappresentato dai lunghi tempi di ricarica. Qui entra in gioco il battery swapping: invece di attendere la ricarica, il camion entra in una stazione dove il pacco batterie viene sostituito automaticamente in pochi minuti con uno già carico. Il terzo problema riguarda la continuità operativa. Grazie a un sistema di gestione energetica integrata, l’operatore sa sempre quali batterie sono disponibili, dove effettuare gli scambi e come programmare i viaggi, riducendo il rischio di fermo dei mezzi.

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