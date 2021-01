Camion elettrici, le Poste Usa pronte alla commessa del secolo

In attesa di sapere se vincerà un’enorme commessa di camion leggeri dalle Poste Usa (USPS), la startup di veicoli commerciali elettrici Workhorse Group ha dichiarato di aver ricevuto il suo più grande ordine fino ad oggi. Proviene da Pride Group Enterprises che acquisterà 6.320 veicoli per le consegne completamente elettrici della serie C.

Pride è una società di leasing e vendita di autocarri con sede in Ontario, Canada. Ha ordinato due tipologie di camion a Workhorse: i C-1000 (mille piedi ciubi di capacità) e i più leggeri C-650. L’ordine è subordinato a precisi impegni sui tempi di produzione e di consegna.

La startup di Loveland, Ohio, consegnerà i primi veicoli in luglio prossimo e proseguirà a scadenze percise fino al 2026.

Fin dalla fondazione, nel 2007, la società americana si è occupata di veicoli elettrici, dapprima, con il nome AMP, convertendo veicoli tradizionali. Dal 2012, cambiando nome in Workhorse, si è concentrata sulla progettazione e costruzione di veicoli elettrici a batteria ad alte prestazioni. Oltre ai furgoni, produce anche droni e software di navigazione e controllo.

La serie di furgoni pesanti C viene dopo la E-100 ed E-Gen che ora circolano negli Stati Uniti in circa 8 mila esemplari. I camion sono dotati di batterie modulari da 35 (due) o 70 kWh (quattro) che garantisnono un’autonomia massima di 100 miglia a pieno carico.

Workhorse è uno dei tre team in competizione per costruire il camion postale di prossima generazione per le Poste Usa. Il servizio postale ha testato i prototipi del camion elettrico Workhorse ed è in procinto di annunciare la sua scelta. lL commessa vale oltre 6 miliardi di dollari in nuovi veicoli. Dopo numerosi ritardi causati dalla pandemia COVID-19, ora il servizio postale vuole ora aggiudicare i contratti a uno o più team all’inizio di quest’anno.

Il servizio postale statunitense utilizza attualmente circa 140.000 veicoli Grumman Long Life per il suo servizio di consegna principale. Prodotti dal 1987 al 1994, devono essere sostituiti. Un audit del 2014 dell’USPS sosteneva che l’attuale flotta avrebbe dovuto restare in servizio solo fino al 2017.

Diverse startup e case automobilistiche affermate stanno entrando nel business dei furgoni elettrici e dei camion per le consegne in America. Rivian ha un accordo per fornire 100.000 camion di consegna elettrici ad Amazon. Ford lancia una versione elettrica del suo furgone Transit. Mercedes-Benz sta lanciando una versione elettrica del suo furgone Sprinter.

