Camion elettrici, avanti tutta con le mega ricariche

Camion elettrici avanti tutta: arrivano le reti di rifornimento a grandissime potenza, con nuove reti di mega ricariche fino a 1 MW. La prima stazione l’ha installata Milence, joint venture tra Daimler Truck, TRATON GROUP e Volvo Group. Anche E.ON e MAN Truck & Bus si mettono insieme per creare l’infrastruttura di ricarica per veicoli commerciali in Germania e in Europa.

Milence debutta nel mantovano

La prima stazione di ricarica Milence in Italia, sorgerà a Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova. L’hub si colloca su una rotta strategica che collega l’Italia all’area DACH e al Nord Europa dove Milence ha già sviluppato impianti in Benelux, Francia, Germania e Svezia.