Camion elettrici: a Piacenza l’hub di ricarica Milence

Si moltiplicano gli hub di ricarica per i mezzi pesanti. Abbiamo partecipato all’inaugurazione del primo a Bagnolo (leggi), in provincia di Mantova, dato conto dell’avvio della stazione da un megawatt di Alpitronic vicino a Bolzano (leggi). Ma non è finita qui. A Piacenza i mezzi da lavoro ricaricano nella stazione Ewiva grazie a sei colonnine Alpitronic (leggi) ben testati dai camion Scania (leggi). Sempre a Piacenza è già operativa la stazione Milence. Per il momento siamo al Nord, il Sud in attesa.

Ciao Piacenza, l’annuncio su Linkedin

𝗖𝗶𝗮𝗼, 𝗣𝗶𝗮𝗰𝗲𝗻𝘇𝗮! 🔌🚛 Questo l’annuncio di Milence, la rete di stazioni di ricarica di scala europea, su Linkedin. Postato nei giorni scorsi il messaggio evidenzia l’importanza strategica del nuovo hub per la logistica del Nord Italia e per il corridoio mediterraneo della rete TEN-T.

Altri punti di forza dell’infrastruttura: la posizione privilegiata del sito, con accesso diretto alle autostrade A1 e A21 e vicinanza al Corridoio Mediterraneo, che collega la Spagna meridionale, la Francia, l’Italia settentrionale e l’Europa centrale.

Il post elenca anche i servizi disponibili che abbiamo sintetizzato nella scheda qui sotto: 4 caricabatterie CCS da 400 kW, 5 stalli dedicati agli eTrucks, parcheggio sicuro con servizi igienici e docce, Wi-Fi gratuito e diverse modalità di pagamento (Milence Charge Card, carte e app eMSP, carte bancarie contactless).

Sono tutte informazioni utili e fondamentali per il successo dell’iniziativa perché non si tratta solo di ricaricare le batterie ma anche di far “ricaricare” i camionisti con servizi che permettono di unire l’esigenza dell’alimentazione con la sosta, obbligatoria per leggere, di riposo. Su Linkedin Milence oltre alla presentazione delle colonnine già attive ribadisce la propria missione di costruire la più grande rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici pesanti in Europa.

GUARDA IL VIDOE DI LUCA PALESTRINI SULLA STAZIONE DI BAGNOLO