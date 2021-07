Camion e bus: rete di ricarica Daimler-Traton-Volvo 

“L’obiettivo comune dei produttori di camion europei è raggiungere la neutralità climatica entro il 2050“,” ha commentato Martin Daum, CEO di Daimler Truck. “Tuttavia, è fondamentale che la costruzione della giusta infrastruttura vada di pari passo con la messa in circolazione di camion a emissioni zero di CO2. Insieme a Traton e Volvo, siamo quindi entusiasti di compiere questo passo pionieristico per stabilire una rete di ricarica ad alte prestazioni in tutta Europa“. Nella partita gioca una parte fondamentale il Gruppo Volkswagen, il colosso che guida con maggior determinazione il passaggio all’elettrico, attraverso la holding Traton. L’intesa a tre sembra comunque un altro colpo alle tesi di chi sostiene che per i mezzi pesanti l’idrogeno è una soluzione più convincente dell’elettrico. Anche perché progetti concreti di rete capillari di rifornimento dell’idrogeno ancora stentano a decollare. Daimler Mercedes pochi giorni faha presentato la versione di serie dell’eActros, in produzione nei prossimi mesi a Wörth.