Camion e bus flash: arriva eArocs 400, primo bus turistico Man (650 km), Volvo fa 5000 (camion elettrici)

Le ultime novità su camion e bus elettrici. Le nuove funzioni per eActros 600, il camion elettrico di Mercedes-Benz Trucks che annuncia per il 2026 il lancio di eArocs 400 per il trasporto in ambito edile urbano. MAN Truck & Bus lancia il primo autobus turistico: ben 650 km di autonomia. Volvo Trucks taglia il traguardo dei primi 5mila camion elettrici venduti.

Mercedes amplia la gamma di eActros 600 e lancia eArocs 400, camion per l’edilizia

Mercedes-Benz Trucks ha annunciato nei giorni scorsi che amplierà la sua gamma di camion elettrici con ulteriori varianti dell’eActros 600. I punti di forza tecnologici del modello sono l’assale elettrico sviluppato internamente, la tecnologia delle celle al litio-ferro-fosfato (LFP) e la tensione di bordo a 800 volt, nonché sistemi di assistenza alla guida. I primi nuovi modelli si potranno ordinare dall’autunno e usciranno in parte dalla catena di montaggio dello stabilimento di Wörth am Rhein.

Mercedes-Benz Trucks ha introdotto i camion elettrici nel suo portfolio dal 2021. Inizialmente l’eActros 300/400 per la distribuzione pesante, seguito un anno dopo dall‘eEconic, destinato al trasporto di rifiuti urbani. La produzione in serie della seconda generazione di camion elettrici con l’eActros 600 è iniziata alla fine del 2024. Dal 2026, verrà lanciata una piccola serie del nuovo eArocs 400 per il trasporto in ambito edile urbano. Anche l’eArocs 400 adotta componenti dell’eActros 600, tra cui, tra gli altri, il cassone anteriore e le batterie LFP.

Nell’ambito dell’ampliamento del portfolio di camion elettrici, la produzione dell’eActros 300/400 di prima generazione verrà interrotta entro la fine dell’anno.

eArocs 400 ha due pacchi batteria con una capacità installata di 414 kWh, posizionati dietro la cabina di guida. L’autonomia come betoniera arriva fino a 200 chilometri, la variante con cassone ribaltabile per l’edilizia sale a 240 chilometri. L’eArocs 400 può essere ricaricato fino a 400 kW tramite la presa di ricarica CCS2 standard, montata su entrambi i lati del veicolo. I due pacchi batteria impiegano circa 45 minuti per caricarsi dal 20 all’80%.

Achim Puchert, CEO di Mercedes-Benz Trucks: «Il nostro obiettivo è accelerare la decarbonizzazione del settore elettrificando sempre più applicazioni di trasporto. Le esigenze dei nostri clienti sono molto diversificate, soprattutto in termini di carico utile e autonomia. Con le nuove varianti, che si baseranno sui punti di forza dell’eActros 600, vogliamo offrire ai nostri clienti il ​​meglio del sistema modulare Mercedes-Benz Trucks».

Di cosa si tratta? Il portfolio ampliato include «trattori stradali e telai a pianale con passi aggiuntivi, varianti con due pacchi batteria e alternative con cabina lunga del collaudato design Actros con diverse forme del tetto».

Man dall’autobus urbano al primo turistico con 650 km di autonomia

MAN Truck & Bus lancia un autobus turistico completamente elettrico: il Lion’s Coach E. Dopo il debutto con la famiglia Lion’s City E per l’impiego urbano e interurbano, con oltre 2.500 eBus venduti dal 2019, ora la casa si concentra sull’elettrificazione del trasporto a lunga percorrenza.

Un bel balzo in avanti grazie alla tecnologia dell’eTruck, e nuovi pacchi batteria NMC, prodotti in serie nello stabilimento di Norimberga. Il pacco Lion’s Coach E ha una capacità da 356 a 534 kWh e offre un’autonomia fino a 650 chilometri. L’azienda punta anche su altre innovazioni: «Il suo design intelligente riduce il coefficiente di resistenza aerodinamica (Cd) a 0,31, un valore paragonabile a quello dei SUV compatti».

Può ospitare fino a 61 passeggeri, «senza restrizioni nel volume del bagaglio rispetto alla sua controparte diesel». La presentazione pubblica? Farà il suo debutto alla Busworld Europe di Bruxelles, a ottobre 2025, mentre la produzione in serie è prevista per il 2026 ad Ankara in Turchia.

«Siamo lieti di essere in prima linea e mettere su strada un autobus turistico così dinamico e innovativo». Parole di Barbaros Oktay, responsabile della divisione autobus di MAN Truck & Bus.

L’eCoach «rappresenta anche una vera opportunità di raggiungere nuovi gruppi target per i quali la sostenibilità è un fattore chiave nella pianificazione dei viaggi», afferma Heinz Kiess, responsabile del marketing prodotto autobus.

La ricarica veloce con il Megawatt Charging System

La capacità di ricarica CCS fino a 375 kW, in combinazione con i periodi di guida e riposo obbligatori per il conducente, offre interessanti garanzie per l’uso turistico. Si confida poi sull’infrastruttura di ricarica megawatt (Megawatt Charging System, MCS, fino a 750 kW) «già in fase di sviluppo» come abbiamo documentato qui.

Nella prima fase, l’eCoach sarà un veicolo compatto a tre assi lungo 13,9 metri, con un peso lordo massimo tecnicamente consentito di 27,3 tonnellate. Dopo il Lion’s Coach 14 E elettrico a tre assi, MAN lancerà gradualmente ulteriori modelli nel segmento degli autobus turistici fino al 2030.

Volvo Trucks taglia il traguardo dei 5.000 camion elettrici venduti in tutto il mondo

Volvo Trucks ha consegnato oltre 5.000 camion elettrici a clienti in 50 paesi del mondo. Ben otto i modelli elettrici in produzione. Una storia iniziata nel 2019 e che conta su questi numeri: quasi 170 milioni di chilometri percorsi in operazioni commerciali.

La gamma di veicoli elettrici Volvo è pensata per soddisfare le esigenze della distribuzione cittadina e regionale, nonché dell’edilizia e della raccolta rifiuti. I 5 principali mercati per i camion elettrici sono Germania, Paesi Bassi, Stati Uniti, Norvegia e Svezia.

Questi gli otto modelli: Volvo FL Elettrico; Volvo FE Elettrico; Volvo FM Elettrico; Volvo FM Low Entry; Volvo FMX Elettrico; Volvo FH Elettrico (International Truck of the Year 2024); Volvo FH Aero Elettrico; Volvo VNR Elettrico.

«È gratificante vedere che le aziende di trasporto continuano ad apprezzare i vantaggi offerti dai camion elettrici in un’ampia gamma di segmenti di trasporto» afferma Roger Alm, presidente di Volvo Trucks.

