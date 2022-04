Cambio vita e cambio casa: cambio anche l’auto? E un’elettrica può fare al caso mio? Lo chiede un lettore veneto, Francesco, tentato da un van a batterie. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Cambio vita… / “Devo cambiare la vecchia Fiesta, mi tenta l’elettrico, ma ho dei dubbi”

“Sto per lasciare la città per andare a stare a circa 600 metri sul livello del mare e a circa 25km da Verona. Sto investendo per la casa in un impianto da 10kW e batterie di accumulo di 30kW, abbandonando completamente il gas. I miei spostamenti saranno prevalentemente in zona, probabilmente una volta a settimana verso la città o poco oltre e ritorno, con maggiore frequenza in periodo estivo. Saltuariamente spostamenti più lunghi, ma tendenzialmente entro i 150km tra andata e ritorno. Attualmente ho una Ford fiesta a benzina del 2003, con poco più di 100.000 km, vissuta sempre in strada e usata prevalentemente per il tempo libero. Motore ancora buono, ma la componentistica necessita di manutenzione sempre più frequente. Tendenzialmente ho sempre portato le precedenti vetture fino alla loro fine naturale, ma ora non posso permettermi di rimanere a piedi. E necessito di un’auto più capiente, tipo Kangoo, Berlingo, Partner, Doblò o simili. La mia vocazione ecologica mi spinge a valutare un’elettrica, visto che potrei produrmi il carburante, ma qualche dubbio rimane“.

Cambio vita… / “Ecco che cosa non mi convince”

“Primo fra tutti l’investimento elevato, sia che si tratti di nuovo con incentivi o usato con l’incognita di come sia stato trattato. Oltre all’aggiunta di eventuale colonnina (ma forse non necessaria avendo io già un impianto trifase?). In secondo luogo su limiti di spostamento, anche se la strada verso la città è una tangenziale veloce, ma da casa mia parte in discesa e comporta una ripida salita al rientro. Inoltre mi chiedo come influiscano d’inverno le basse temperature. Sono quindi a chiedere un consiglio agli esperti, tenendo presente che mi sono innamorato del concetto dell’xbus. Ma non so se la realizzeranno nei tempi previsti, il rivenditore di zona parla di ottobre ’22. Sento parlare bene del Kangoo, se non altro per l’esperienza di Renault con l’elettrico, ma mi pare limitante la mancanza della ricarica rapida in caso di bisogno. Berlingo e Partner mi sembrano identici e non so valutarne bontà, come per Opel Combo e Toyota Proace. E mi pare che ancora non ci sia Doblò elettrico. Voi cosa suggerite?“. Francesco.

Primo: valutare bene l’autonomia (reale) che serve

Risposta. Per chi dice addio al gas e decide di auto-produrre (almeno in parte) l’energia, l’auto elettrica sarebbe una scelta naturale. Ma ci sono ostacoli pratici da considerare bene. Il primo è l’autonomia. Le batterie di questi furgoncini elettrici in genere non sono particolarmente capaci. È stata fatta questa scelta, evidentemente, per contenere il prezzo entro limiti accettabili, per gente che lavora e non può permettersi follie. Fatto sta che il citato Kangoo (30.800 euro meno sconti e incentivi) non va oltre i 230 km di autonomia, con 33 kWh di batteria. E il timore che questo range cali d’inverno è fondato: con freddo intenso si può scendere di oltre il 20%. Sul suo sito la Renault parla addirittura di una media vera di “200 km in estate e 120 in inverno“. Consideri anche che su una superstrada i consumi aumentano e l’autonomia di conseguenza cala. Ergo: l’elettrico conviene e, auto-producendo l’energia, è il massimo della sostenibilità. Ma sull’autonomia bisogna fare bene i conti prima. Quanto al come ricaricare, una colonnina non è necessaria. Basta una wall-box o, in alternativa, una presa industriale installata con la sicurezza del caso come spiegato in questo articolo.