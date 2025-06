Cambio batteria in 5 minuti nelle 500e in sharing a Madrid

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Cambio batteria in 5 minuti nelle Fiat 500e in sharing a Madrid: non serve più la sosta ricarica, dunque. È il frutto di un accodo tra Gruppo Stellantis e Ample.

Cambio batteria nelle postazioni di Ample

Stellantis opera attraverso la sua società di noleggio, Free2move, che opera in collaborazione con Ample, che apporta la tecnologia modulare di sostituzione delle batterie. Obbiettivo: semplificare ulteriormente l’uso dei veicoli elettrici, evitando lunghe soste di ricarica. Free2move metterà a disposizione una flotta di Fiat 500e compatibili con le batterie modulari intercambiabili fornite da Ample. Questi veicoli sono progettati per interagire con il sistema innovativo di Ample. Massimizzando la disponibilità della flotta, riducendo i costi operativi e limitando la dipendenza dalle infrastrutture di ricarica. Questa soluzione si basa sull’integrazione fluida di batterie modulari, progettate per sostituire direttamente le batterie originali degli EV. Rendendole compatibili con diverse piattaforme di veicoli elettrici, inclusi i modelli Stellantis.

“Evitiamo le lunghe soste di ricarica con le auto indisponibili per i clienti”

La sostituzione è semplice e veloce: i veicoli abilitati Ample vengono automaticamente riconosciuti dalle stazioni di scambio. E gli utenti possono completare l’operazione tramite app mobile in meno di 5 minuti. I dati e le conoscenze acquisiti da questo progetto saranno fondamentali per valutare una possibile implementazione su larga scala della tecnologia Ample. Questa del battery-swap è una soluzione molto interessante per le grandi flotte e i veicoli in sharing, difficilmente praticabile per i privati. Anche se i costruttori cinesi ci credono pure su questo secondo fronte. Una dimostrazione dal vivo del funzionamento dell’accordo Ample Stellantis avverrà a Londra a MOVE 2025 (18 e 19 giugno presso ExCeL- Ingresso principale, Stand 1). “Per una flotta di car sharing, ogni minuto di inattività è una perdita di ricavi. I nostri scambi di batteria in 5 minuti eliminano completamente i tempi di ricarica. Aiutando Free2move a mantenere i veicoli su strada e i clienti in movimento”, spiega Khaled Hassounah, CEO di Ample.

– Leggi anche / Un viaggio “elettrizzante”: l’Odissea da Pescara a Mestre con la 500e

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube