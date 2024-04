Cambio al vertice di Askoll Eva. Luca Bolcati è il nuovo AD

Luca Bolcati è il nuovo Amministratore Delegato di Askoll Eva. “Una scelta strategica per espandere il business”.

Arriva a sorpresa la notizia della nomina di Luca Bolcati come Amministratore Delegato di Askoll Eva, il comparto mobilità dell’industria vicentina.

Luca Bolcati era Direttore Generale e Direttore Commerciale di ELETTRONICA F.M. ma non è nuovo in Askoll. Bolcati infatti per trent’anni ha lavorato nel Gruppo vicentino ed è azionista di riferimento di Askoll EVA. Ha iniziato come Sales Manager OEM nel 1986, avanzando fino a diventare General Manager di Askoll Tre dal 1990 al 1996, portandola a un fatturato di 15 milioni di euro, partendo da una realtà appena nata. Successivamente, ha ricoperto il ruolo di Direttore Operativo di Askoll Holding dal 1996 al 2008, guidando l’ottimizzazione dei processi produttivi e l’espansione in nuovi mercati come America Latina e Brasile. Come Vicepresidente delle Operazioni Globali dal 2008 al 2015, ha gestito l’apertura di uno stabilimento in Messico e guidato acquisizioni chiave.

Bolcati, nominato anche Investor Relator della società, prende il posto di Gian Franco Nanni che era a capo di Askoll Eva dal maggio 2019. Sotto la sua direzione il comparto ha allargato la gamma proponendo al pubblico, oltre a nuovi scooter (NGS e XKP), anche un motore centrale per eBike e un monopattino a tre ruote unico nel suo genere. Non è stato per ora comunicato se Nanni rimarrà in Askoll e con quale ruolo.

