Cambiare auto: perchè dovrei scegliere l’elettrico?

Cambiare auto: perché dovrei comprarla elettrica e non diesel o benzina? Chi si appresta a decidere, l’interrogativo se lo pone. Proviamo a rispondere. Con la seconda puntata della nostra serie “Elettrico per principianti” (qui la prima).

Cambiare auto: l’elettrica è molto più confortevole (1)

Ci sono varie ragioni per preferire un’elettrica. Per esempio: è molto confortevole, anche nelle versioni più economiche. Il motore elettrico non vibra e non è rumoroso. Il comfort acustico è ottimo anche in auto di fascia bassa, anzi, a volte anche migliore dei modelli più costosi. Questo almeno entro a una certa velocità: fino a 60 o 70 km/h, il comfort dipende in buona parte dall’assenza di rumore e vibrazioni dal motore. Quando si schiaccia oltre, intervengono la bontà dell’aerodinamica, la cura nella gestione dei fruscii, i materiali di isolamento utilizzati…

E di frequente le elettriche risparmiano proprio sui materiali di isolamento acustico, che aggiungono peso e sono nemici dell’autonomia tanto agognata. Altro plus dell’elettrico in termini di comfort di viaggio è l’assenza di un cambio. Le elettriche, con rarissime eccezioni, sono monomarcia. Quando si preme sull’acceleratore, la progressione è immediata e continua, senza strappi né interruzioni. E l’assenza di brusche variazioni di ritmo, tipiche ad esempio dei motori di piccole dimensioni, fa scomparire la sensazione di fatica associata alle cambiate.

Cambiare auto: e il piacere di guida dove lo metti? (2)

Si tratta di un aspetto spesso trascurato. Le elettriche sono auto generalmente più prestazionali di quanto saremmo portati a credere. Il motivo è che, per un motore elettrico, anche di piccole dimensioni e bassa potenza, la coppia massima è disponibile fin da 0 giri. Significa una grandissima agilità e dinamicità dell’auto, specie da 0 fino a 100 km/h. Guidare è quindi molto divertente in città o su percorsi extraurbani. Attenzione: con le dovute eccezioni di modelli ad alte prestazioni, la maggior parte delle auto elettriche non accontentano chi guarda alle alte velocità di punta. Le velocità massime sono tra i 160 e i 180 km/h e la reattività del motore diminuisce oltre i 100/120 km/h.

Non ci crederete, ma si risparmia. E il listino… (3)

Un’auto elettrica è più economica. Mentre scrivo questo, sento già il digitare compulsivo sulla tastiera di quanti dissentiranno, sostenendo che le auto elettriche sono molto costose. Ci troviamo in uno dei casi in cui, per tornare alla metafora della prima “puntata”, è preferibile indossare i giusti occhiali per analizzare la questione. Fino a prima dell’avvento delle auto elettriche, leggere il prezzo di un’auto nuova ci dava immediatamente un’idea del suo costo anche nel tempo. Era semplice: guardavamo al prezzo di una nuova auto di caratteristiche simili, questo era un prezzo assolutamente “parlante”. Sapevamo che, bene o male, i nostri costi di assicurazione, bollo, manutenzione e soprattutto carburante sarebbero stati quelli ai quali eravamo abituati. Quindi potevamo confrontare quel prezzo con il precedente e tutto aveva un senso. Al contrario, quando oggi analizziamo il prezzo di un’auto elettrica, ci mancano delle informazioni indispensabili alla valutazione. Quindi succede che guardiamo al prezzo dell’auto elettrica senza considerare alcuni aspetti che sono invece determinanti.

I vantaggi arrivano dopo l’acquisto (4)

Nessun bollo per le elettriche per i primi 5 anni dall'acquisto (dal sesto in misura minore e in alcune regioni non lo paga affatto). E l'assicurazione molto più bassa.

un costo, in energia elettrica, molto più basso rispetto a quello di un auto a motore endotermico in carburante

un costo in manutenzione molto più basso rispetto alle auto a motore endotermico

Fate questo esercizio. Confrontate modelli elettrici ed endotermici di pari categoria e prestazioni simili (pur senza dimenticare che si tratta di tecnologie molto diverse tra loro). Vi accorgerete che a volte un’auto elettrica ha un prezzo simile o è persino più economica della sua controparte a motore endotermico. Non fermatevi a considerare il solo prezzo di acquisto dell’auto. Il prezzo di acquisto è una delle componenti del vostro costo di guida. Ma il prezzo è fatto anche dei costi di manutenzione, di assicurazione, bollo, carburante o energia elettrica. Un confronto ha senso solo considerando la somma di prezzo di acquisto e costi di gestione nel tempo.

E se avete una coscienza ecologica…(5)

E infine, nel cambiare auto, considerata anche questi due vantaggi delle elettriche:

libera circolazione nelle ZTL di alcune città. Purtroppo non ci sono delle regole unificate a livello nazionale. In molti comuni è consentito alle auto elettriche il libero accesso alle ZTL e a volte anche il parcheggio gratuito nei parcheggi pubblici delimitati da strisce blu

ecologia. Per chi ha a cuore la causa ecologica, le elettriche rappresentano a oggi la miglior scelta per mantenere contenere al massimo le emissioni nocive in atmosfera.

