Gira il vento nei comuni: bastonate all’auto elettrica

Gira il vento (della politica?) e in alcuni comuni, alla spicciolata, svaniscono le agevolazioni all’auto elettrica. Non siamo in Norvegia, Svizzera o Germania dove le BEV hanno già quote di mercato a due cifre e sono ormai la normalità. Siamo in Italia, ultimo fra i grandi mercati europei nella transizione verso la scadenza del 2035. Una transizione che dovremmo accelerare. Invece… In Veneto due colonnine con quattro stalli inspiegabilmente si dimezzano. In Liguria la sosta gratuita sulle strisce blu è cancellata, anche se il pass aveva una durata di 4 anni. Sono le segnalazioni di Mauro e Fabrizio. Inviate le vostre segnalazioni a info@vaielettrico.it.

Comuni e auto elettrica/ Se due colonnine e quattro stalli sono troppi

“V i scrivo dalla zona di Valdobbiadene, territorio famoso per il prosecco e per le sue colline patrimonio dell’Unesco. Negli anni 2020-2021-2022, essendo la zona molto turistica, si sono diffuse in maniera abbastanza capillare diverse colonnine a 22kwh, di vari gestori. Si respirava un certo entusiasmo generale intorno alla mobilità elettrica, con prezzi alla colonnina molto convenienti, e infrastrutture di ricarica in sensibile aumento.

Sulle ali di questo entusiasmo e da amante della tecnologia, ho deciso anche io di fare il passo, ed ho acquistato una id.3; tutto andava per il meglio, ero sempre più convinto della mia scelta, e tra l’altro con Free to x cominciavano ad arrivare anche le tanto attese colonnine in autostrada.