Calo vendite Tesla: solo Norvegia e Italia frenano la caduta

Calo vendite Tesla in Europa: solo Norvegia e Italia, grazie agli incentivi, frenano la caduta dei mercati principali, Francia e Germania in primis.

Calo vendite Tesla: novembre a -12% grazie a due eccezioni positive

Una prima ricognizione sulle immatricolazioni di novembre è stata effettuata da Electrek. Con dati che confermano il continuo arretramento del marchio di Elon Musk, fermo a una gamma troppo ristretta. Le due eccezioni sono legate a situazioni contingenti. Anzitutto in Norvegia, dove il timore di un inaprimento del regime fiscale delle elettriche ha spinto i volumi Tesla a livelli incredibili. Le auto vendute il mese scorso sono state 6.215 (+175%), il 35% delle vendite totali dei 13 mercati esaminati. E poi c’è l’Italia, con la fiammata legata agli incentivi statali. In novembre qui immatricolazioni +58,5%, ma in un mercato cresciuto del 130%. Grazie a questi due eccezioni il calo complessivo si è fermato al 12%, comunque meglio del -30-40% del resto dell’anno.

I dati più negativi in Francia, Svizzera e Svezia, meno peggio la Germania

Tutto il resto del panorama europeo è fatto di arretramenti preoccupanti. Anzitutto in Francia, dove è stato accusato un calo del 57,8%, e in Svizzera (-54,9%). Male anche la Svezia, una piazza che in passato aveva dato grandi soddisfazioni a Tesla: -59,3%. Con questi chiari di luna tutto sommato la perdita accusata sul mercato tedesco (-20,2% con 1.763 auto vendute) può essere quasi considerato un risultato positivo. Ma soprattutto è l’esame della prospettiva a lasciare perplessi. Un rinnovo della gamma non sembra essere tra le priorità di Elon Musk, sempre più concentrato sugli sviluppi dell’intelligenza artificiale. Peraltro con applicazioni anche in campo automobilistico. Come conferma anche la dimostrazione di guida autonoma FSD realizzata nei giorni scporsi con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.