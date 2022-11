Calo di autonomia e ricarica 100%: dubbi sulle plug-in

Calo di autonomia e ricarica al 100%: due proprietari d auto ibride plug-in, Paolo (Peugeot 3008) e Mirko (Renault Captur), esprimono i loro dubbi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Calo di autonoma e ricarica: la mia 3008 segnala 34 km, dai 62 iniziali…

“Vorrei fare presente che, anche mia PEUGEOT 3008 è arrivata a segnare 34 km dai “62” di partenza, all’atto dell’acquisto. Sul cruscotto c’era proprio segnato 62 km di autonomia in elettrico“. Paolo Giurelli

Risposta. Coi primi freddi cominciano i gridi d’allarme sull’autonomia. E i primi a scandalizzarsi sono proprio i proprietari di ibride plug-in-in, vista la contenuta autonomia in elettrico. Qualcuno (in primis chi vende l’auto) dovrebbe avvisarli che le basse temperature tagliano il range in maniera anche consistente. Range che si assottiglia ulteriormente con il progressivo degrado della batteria. Va poi tenuto presente che il dato che si legge sul display, il cosiddetto indovinometro, è solo una previsione dei km che si potranno percorrere con la batteria piena. Dato “proiettato” sui consumi registrati dal computer di bordo. A seconda di come si utilizzerà l’auto (soprattutto quanto a velocità), l’autonomia reale potrà migliorare o peggiorare.

Calo di autonomia e ricarica: Posso portare la batteria al della mia Captur al 100%?

“Salve a tutti voi elettrificati,vi seguo da un po’ di tempo causa cambio di mentalità forzato causa sistema italiano che non funziona. Ergo, tra poco installerò pannelli fotovoltaici e caldaia ionica, giusto per farvi capire come sia legato al vecchio modo di ragionare. E quindi perché non pensare anche ad un’auto elettrica? Tesla, Peugeot, Renault…tante opzioni, ma tanti dubbi. Per cui mi son detto, aspetto ancora un po’ e intanto mi prendo una Renault Captur plug-in. Con una media di 9.500km annui, mi sembrava un buon compromesso. Unico forte dubbio è….Dicono tutti che caricare la batteria al 100% non è consigliato, allora perché sul libretto dell’auto è consigliato caricare sempre al massimo la batteria? Grazie e un saluto“. Mirko Callegari

Ecco che cosa ne dicono i costruttori

Risposta. È vero che, mentre per le elettriche le Case sconsigliano di arrivare sotto a una certa soglia con la batteria, la stessa avvertenza non viene data per le plug-in. Il motivo? Un po’ pesa la minore autonomia: restare nel range 20-80% di carica nella maggior parte dei casi assicurerebbe un chilometraggio risibile. Ma soprattutto c’è la conviznione che in realtà la batteria non si scarichi mai completamente. Nella guida on-line alle ibride plug-in, per esempio, la Renault ha inserito questa domanda: “Un’ibrida ricaricabile può viaggiare senza ricaricare la batteria?“. Risposta: “Certamente. È possibile guidare senza avere prima ricaricato la vettura ibrida ricaricabile. Sebbene sia progettata come una vettura elettrica assistita da motore termico, la batteria dispone sempre di una riserva grazie alla ricarica autorigenerativa“.