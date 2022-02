Calo di autonomia assurdo in inverno: fate qualcosa

Calo di autonomia assurdo con il freddo: Lorenzo con la sua Twingo arriva a perdere quasi il 40%. È qui che le auto elettriche devono migliorare, ma tutto tace. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Calo di autonomia assurdo: “Con la mia Twingo tra estate e inverno…”

“Vi scrivo a proposito dell’autonomia invernale di cui tanto si è parlato.Sono proprietario di una Renault Twingo elettrica da maggio 2021. Voglio raccontarvi la mia esperienza, sullo stesso tragitto, con le medesime condizioni del veicolo, ma con diverse condizioni meteo. Ogni volta sono partito con la batteria al 100% e preriscaldata. Durante il tragitto ho mantenuto il riscaldamento/ condizionatore al minimo e ho percorso l’autostrada a 90km/h. Il tragitto va da casa mia a Bologna, per esattamente 135 km, di cui 70 in autostrada e 65 su strade normali. Il primo viaggio l’ho fatto quest’estate, con temperature superiori ai 20 gradi, sono arrivato a destinazione con il 40% di batteria. Il secondo viaggio l’ho fatto 2 settimane fa, partendo in un pomeriggio invernale ma assolato, con una temperatura esterna di 7-8 gradi, stessa velocità, stessa strada“.

“….arrivi a perdere quasi il 40% rispetto all’estate”

“L’unica differenza è che questa volta invece del condizionatore ovviamente ho utilizzato il riscaldamento, ma sempre al minimo. Risultato? Sono arrivato con il 20% di batteria residua. 20% in meno rispetto all’estate. L’ultimo viaggio l’ho fatto due giorni dopo, questa volta però partendo di notte, con una temperatura esterna di -1. Inoltre, per la fitta nebbia, ho mantenuto velocità inferiori alle volte precedenti, parliamo di 70-80km/h in autostrada e 50-60km/h sulle strade normali. Ah, ho anche tenuto il riscaldamento acceso solo per metà del viaggio per paura di rimanere a secco. Risultato? Arrivato con il 3% di autonomia, quasi il 40% in meno rispetto all’estate e quasi 20% in meno rispetto a 2 giorni prima, con qualche grado di differenza. Per me non è un problema, non uso quasi mai la Twingo per tragitti così lunghi e quando lo faccio basta organizzarsi. Ma è evidente che è una perdita di autonomia assurda con le temperature invernali“. Lorenzo

Calo di autonomia assurdo. E le Case sorvolano…

Risposta. Nell’esperienza di chi usa un’elettrica, il calo di autonomia in inverno è decisamente l’elemento più critico. Per molti è un fulmine a ciel sereno, nessuno all’atto dell’acquisto li informa. Ma i produttori sembrano rimuovere il problema: quando presentano i nuovi modelli sorvolano, parlando solo del dato di autonomia WLTP. Ovvero del range che viene rilevato all’atto dell’omologazione, in condizioni di temperatura ideali. Il nostro parere è che andrebbero obbligati a comunicare il dato di autonomia alle diverse velocità e temperature, compresa zero gradi. E soprattutto gradiremmo sapere in che modo intendono almeno contenere il problema con i modelli in arrivo (restyling compresi). Quanto a trasparenza, comunque, va dato atto a Renault di essere tra le più corrette in materia. Sul sito dei modelli elettrici (qui la Twingo) c’è un contatore che ti dice come muta l’autonomia col variare di velocità e temperatura. Esempio: per la Twingo con 5° e velocità di 80 km/h si passa dai 190 km omologati a 138 km di percorrenza.