Calo autonomia invernale: vediamo Spring, Inster e ID.7

Calo autonomia invernale: quanti km si fanno in meno? Vediamo i risultati del nuovo test “Cold Winter Performance” di Green NCAP, condotti a -7°C. Sotto esame questa volta tre modelli: due citycar (Dacia Spring e Hyundai Inster) e un’auto più importante, la VW ID.4.

Calo autonomia invernale: prova a -7, anche in autostrada

Più è contenuta la capacità della batteria, più aumentano le preoccupazioni di scarsa percorrenza col gelo. C’era quindi attesa per vedere come performa la Spring, che ha unacapacità della batteria utilizzabile di 27,6 kWh e pesa 979 kg. In condizionia tmosferiche ottimali e su percorsi misti, il range è stimato in 180 km. Ma con temperature sotto lo zero, nello stessi percorso misto, Green NCAP rileva 133 km. Che scendono a 119 se si affronta un tratto in autostrada, dove la velocità aumenta. Anche con la Inster (batteria utilizzabile 49,0 kWh e peso 1.412 kg) c’è un bel taglio. Con condizioni di clima ottimali l’autonomia è stimata in 322 km. Ma con temperatura sotto lo zero si scende a 219 km. Anche qui pesa poi l’effetto autostrada: dai 267 km di percorrenza registrati in primavera si scende a soli 199 km nelle giornate di gelo.Della VW ID.4 è stata testata la versione con batteria meno capace (52,0 kWh e peso 1.987 kg). La percorrenza ideale con clima ideale è stimata in 304 km. Con il freddo intenso nei viaggi misti si scende a 196 (193 in autostrada).

Come gestire l’energia che serve per riscaldare chi sta a bordo

Sono tagli notevoli. Come fronteggiarli? L’interrogativo è legato anche all’energia che si consuma per riscaldare chi sta a bordo. Ecco l’analisi di Green NCAP. “Col freddo, un’auto elettrica non può fare affidamento sul calore di scarto del motore. È uno dei motivi per cui è utile preriscaldare l’auto mentre è collegata a una ricarica a casa. Usando l’energia della rete per riscaldare l’auto, non si scarica la batteria cercando di farlo quando si parte.La Spring utilizza un semplice riscaldatore PTC autoregolante, con elementi in ceramica. Ma il beneficio di autonomia dal preriscaldamento è minimo. L’Inster ha una configurazione più complessa, tra cui riscaldatore PTC e pompa di calore. Offrendo funzionalità come il riscaldamento attivato a distanza per i sedili anteriori e il volante, che assicurano comfort senza attingere troppa energia dalla batteria principale. L’ID.4 ha impressionato, riscaldando rapidamente l’intera cabina. La zona di guida beneficia del pre-riscaldamento, con 46 km aggiunti a un viaggio misto col freddo (79 di guida urbana), contribuendo a compensare la perdita di autonomia“.