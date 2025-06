California, la batteria virtuale di Tesla salva la rete dal black out

Nell’ora più critica per ogni rete elettrica a forte intensità di rinnovabili, tra le 19 e le 21, la batteria virtuale (VPP) di Tesla ha salvato la California dal black out. E’ successo nella serata del 24 scorso, quando i Powerwall domestici di Tesla integrati in Virtual Power Plant hanno supportato la rete erogando cumulativamente 345 MWh netti con una potenza costante di oltre 300 MW. E’ grosso modo l’apporto di una centrale termoelettrica di medie dimensioni. Tesla ha celebrato l’evento sul social X di proprietà di Elon Musk.

Un evento del genere si era già verificato in precedenza, evitando pericolosi black out. Quest’anno la California ha creato anche la prima grande batterie virtuale utilizzando direttamente le auto in ricarica anzichè gli stoccaggi domestici.

Tesla è stata una delle prime aziende ad adottare questa tecnologia, grazie al suo Powerwall già integrato alla rete con modalità bidirezionali “intelligenti”. L’anno scorso Tesla ha lanciato tramite App il programma pilota di centrale virtuale assieme a PG&E, la società elettrica che copre la California settentrionale.

Dai Powerwall alla rete per 2 dollari al kWh

I proprietari di Tesla Powerwall iscritti al programma dall’App possono monitorare i prelievi, fissare una carica minima delle proprie batterie domestiche da salvaguardare, ricevere un compenso per l’energia ceduta pari a circa 2 dollari per kWh. Alcuni possessori di Powerwall hanno dichiarato di guadagnare addirittura centinaia di dollari all’anno con ogni Powerwall tramite la centrale elettrica virtuale di Tesla. Un importo decisamente interessante che matura grazie alla ipervalutazione del servizio di demand response in emergenza che può arrivare ad essere retribuito dal sistema fino a 500 dollari a MWh come è successo il 24 scorso. In maggio Tesla ha reso noto di aver versato 9,9 milioni di euro complessivi nel 2024 agli iscritti ai suoi programmi di centrali elettriche virtuali.

Al programma Tesla aderisce anche la centrale elettrica virtuale (VPP) dell’installatore di pannelli solari Sunrun in California che 2024 ha più che quadruplicato gli iscritti al suo programma di supporto alla rete elettrica dello Stato CalReady VPP. Comprende ora circa 75.000 installazioni residenziali di batterie. L’azienda utilizza il Powerwall 3 di Tesla, che ha una capacità energetica di 13 kWh.

Quest’anno la California sta registrando temperature record già da aprile. E i picchi di carico dovuti alla climatizzazione degli edifici mettono a dura prova la rete. Sunrun prevede infatti che quest’anno il CalReady VPP dovrebbe fornire una media di 250 MW per evento di due ore, con la capacità di raggiungere un picco istantaneo di 375 MW. CalReady è disponibile per supportare la rete elettrica della California dalle 16:00 alle 21:00 tutti i giorni, da maggio a ottobre.

I VPP conquistano il Nord America delle rinnovabili

Il 24 aprile scorso Ava Community Energy, in collaborazione con Lunar Energy, ha annunciato un altro VPP in California che utilizza il suo software proprietario “Gridshare” e eroga la sua energia sempre a Pacific Gas and Electric ( PG&E ).

Anche il produttore di batterie da accumulo Sonnen ha lanciato la sua prima centrale elettrica virtuale (VPP) in Canada in collaborazione con la società di servizi Epcor, il fornitore di energia elettrica al dettaglio Solartility, l’Università di Alberta e l’impresa edile Landmark Homes.

Il VPP di Sonnen verrà implementato nella comunità Blatchford Lands di Landmark, situata a Edmonton, capitale dell’Alberta.

E l’ Italia? Grande potenziale inespresso

E in Italia? Per ora non abbiamo notizie di VPP già operative e collegate alla rete. Molti operatori, però, ci stanno pensando. Gli ultimi dati risalenti allo scorso anno, infatti, ci dicono che il potenziale in Italia sarebbe molto elevato. I piccoli impianti di autoproduzione da fotovoltaico sono già oltre 1 milione e seicentomila per oltre 30.300 MW di potenza installata. Più della metà, per l’esattezza 650 mila dispongono di dispositivi di accumulo con una potenza complessiva di 4,50 GW e una capacità di 9,60 GWh. Una bella riserva di energia pronta a stabilizzare la rete.