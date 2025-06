Caldo torrido quanta autonomia perdi? Qualche giorno fa abbiamo pubblicato il test di un lettore che ha verificato il consumo dell’aria condizionata. Ora dagli USA arriva uno studio che ha monitorato oltre 29.700 auto elettriche, per capire quanto la calura incida sui consumi.

Caldo torrido: Audi, BMW e Rivian reggono meglio

Marca e modello Autonomia EPA ( miglia ) Autonomia 32° ( miglia ) Audi e-tron 300 294 BMW i4 301 295 Rivian R1S 321 314 Hyundai Ioniq 5 303 294 Rivian R1T 328 318 Ford Mustang Mach-E 312 300 Tesla Model 3 358 340 VW ID.4 291 276 Ford F-150 Lightning 320 304 Tesla Model X 348 327 Tesla Model Y 330 307 Tesla Cybertruck 340 316 Kia EV6 310 285 Cadillac Lyriq 314 289 Nissan Ariya 304 277 Tesla Model S 405 368 Kia Niro EV 253 223

Recurrent Auto è un’azienda americana specializzata nel noleggio e nella gestione di auto in abbonamento. Ha decine di migliaia di veicoli elettrici nuovi e usati nel suo database. E in questi giorni di caldo torrido, anche negli USA, a sua volta ha elaborato i dati su quanto incide la temperatura elevata (con utilizzo del condizionatore) sull’autonomia. Con conclusioni piuttosto rassicuranti: “Le auto elettriche funzionano perfettamente nella stagione calda. La perdita di autonomia a 32C° è minima, meno del 5% di variazione“. Ma quando le le temperature superano i 37°C, l’impatto sull’autonomia può essere anche del 17-18%: “Ma queste riduzioni sono temporanee, mentre l’aria condizionata lavora per mantenere freschi i passeggeri“, scrive Recurent Auto. “Consigliamo ai proprietari e ai concessionari di evitare di lasciare un veicolo elettrico con stati di carica estremamente bassi con questo caldo. Un veicolo elettrico utilizza la carica della batteria per mantenerla fresca“.

Occhio alla batteria: tenere sempre una riserva di carica

Recurrent colloca l’Audi e-tron al primo posto con il minor dispendio di energia , seguita da vicino da BMW i4 e Rivian R1S, che perdono meno del 3% della loro autonomia, anche a 37°. Le Tesla sono nella parte centrale della classifica stilata dalla società americana. Ovviamente questi dati sono interessanti soprattutto per chi teme un crollo della batteria nel caso in cui ci si trovi in una lunga coda in autostrada. Con il sole cocente, temperatura elevata e necessità assoluta di raffrescare. Non possiamo che ribadire il consiglio di Current Auto: non scendere mai sotto il 10% di carica, ancor meglio qualcosa in più. Una riserva di batteria per raffescare l’auto va tenuta sempre. Soprattutto se a bordo ci sono persone con fragilità, come gli anziani.

