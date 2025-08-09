Caldo record nella Ue: urgente abbassare il costo dell’energia

Le ondate di calore, tra giugno e luglio, hanno spinto la domanda di elettricità a livelli record e costretto impianti nucleari e idroelettrici a ridurre la produzione. L’Europa occidentale ha vissuto il giugno più caldo mai registrato, con picchi oltre i 40 °C in diverse aree. Il consumo di energia, trainato soprattutto dall’uso massiccio di aria condizionata, è aumentato del 7,5% nell’Unione europea tra il 23 giugno e il 3 luglio, con la Spagna a +16%.

Questa estate, secondo i dati riportati dal Financial Times e da Eurelectric, i sistemi energetici europei hanno affrontato una pressione senza precedenti. A cambiare è anche la stagionalità dei consumi: se storicamente il picco si registrava in inverno, in Paesi come Spagna e Germania i valori estivi hanno ormai raggiunto o superato quelli di gennaio.

Secondo gli esperti, il riscaldamento globale sta aumentando intensità e durata degli eventi estremi. L’Europa si sta riscaldando più velocemente della media mondiale, rendendo più probabili crisi energetiche estive. Il think tank Ember ha evidenziato criticità anche per il raffreddamento delle centrali a carbone e per il trasporto di combustibili via fiume, ostacolato da livelli idrici troppo bassi.

Energia solare in crescita, ma accumuli ancora insufficienti

“Il surplus di energia solare durante il giorno ha contribuito a prevenire i blackout. Tuttavia, l’uso dell’accumulo di energia è ancora insufficiente, con conseguente riduzione dell’approvvigionamento energetico dopo il tramonto. Ciò si è tradotto in un forte aumento dei prezzi dell’elettricità”, ha affermato Pawel Czyzak, direttore del programma Europa di Ember come riportato dal sito specializzato OltreEnergia. Il think tank ha rilevato che a fine giugno i prezzi giornalieri dell’elettricità sono raddoppiati o addirittura triplicati, raggiungendo oltre 400 euro per megawattora in Germania e oltre 470 euro/MWh in Polonia.

Un dato positivo arriva dal fotovoltaico: a giugno la produzione solare europea è cresciuta del 22% rispetto al 2023, contribuendo a mantenere la rete operativa nelle ore diurne. Tuttavia, la mancanza di adeguati sistemi di accumulo ha causato cali di approvvigionamento dopo il tramonto, spingendo i prezzi dell’elettricità fino a 400 €/MWh in Germania e 470 €/MWh in Polonia.

Il caso italiano: consumi record

In Italia, secondo Terna, il fabbisogno elettrico di giugno ha raggiunto 27,6 miliardi di kWh, +7,4% rispetto allo stesso mese del 2024. L’aumento è dovuto in gran parte alle temperature eccezionalmente elevate, fino a 4 °C sopra la media, ma anche a un cambiamento strutturale nei consumi: oggi, per ogni grado oltre i 27 °C, la domanda cresce di oltre 2.000 MW.

La Commissione europea ha già annunciato che le nuove infrastrutture energetiche dovranno essere “resilienti al clima”, in grado di resistere a temperature estreme e fenomeni meteo violenti. La sfida è duplice: sostenere una domanda sempre più estiva e ridurre la vulnerabilità degli impianti. In un continente che si scalda più velocemente del resto del pianeta, la capacità di adattamento del sistema energetico diventerà presto un fattore decisivo per evitare nuove crisi.