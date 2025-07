Caldo estremo, la domanda di elettricità soddisfatta grazie al fotovoltaico

A giugno, le temperature di oltre due gradi sopra le medie storiche hanno fatto crescere del 7,4% la domanda di elettricità. Per il caldo, da record è stato anche l’apporto del fotovoltaico nel soddisfare la richiesta arrivata da condizionatori e sistemi di raffrescamento: ora il solare vale quanto l’idroelettrico

Il caldo eccezionale che ha colpito l’Italia lo scorso giugno ha avuto un impatto diretto e misurabile sulla rete elettrica nazionale. Secondo il report mensile pubblicato da Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione, le temperature record hanno fatto impennare la domanda di elettricità del 7,4% rispetto allo stesso mese del 2024.

I dati meteorologici indicano che la temperatura media del mese è stata superiore di oltre 2°C rispetto alla media decennale e di fino a 4°C rispetto a giugno dello scorso anno, soprattutto nell’ultima settimana del mese. Questo ha innescato un fenomeno sempre più ricorrente: quando la colonnina di mercurio supera i 27°C, ogni grado in più porta a un aumento della domanda pari a oltre 2.000 MW.

Non tutte le regioni italiane hanno però registrato lo stesso incremento. Il Nord ha guidato la crescita dei consumi con un +8,9%, seguito dal Centro (+6,3%) e dal Sud con Isole (+4,9%). Una differenza territoriale significativa, che riflette le diverse abitudini di consumo e la maggiore urbanizzazione delle aree settentrionali.

Fotovoltaico da record, ma le rinnovabili calano dopo il record toccato nel mese di maggio per il calo di idroelettrico ed eolico

Nonostante il nuovo record di produzione da fotovoltaico – ben 5,7 TWh, in crescita del 36,7% rispetto al 2024 – le fonti rinnovabili non sono riuscite a coprire una quota maggiore della domanda. A giugno, infatti, le rinnovabili hanno rappresentato il 48,5% del fabbisogno elettrico nazionale, in calo rispetto al 52,4% di dodici mesi fa e ben lontane dal 56% toccato a maggio.

Il motivo? La drastica riduzione della produzione idroelettrica, penalizzata da precipitazioni scarse e bacini in sofferenza. L’apporto dell’idroelettrico è calato del 22,8%, mentre anche l’eolico ha segnato un arretramento del 7,9%. Questo ha costretto a un maggiore ricorso alle centrali a gas, che hanno aumentato la loro produzione del 6%.

Fotovoltaico in

crescita, ma servono sistemi di accumulo

Il lato positivo del report è rappresentato dalla crescita della capacità rinnovabile installata: nei primi sei mesi del 2025 sono stati aggiunti 3.099 MW, di cui 2.809 MW solo di fotovoltaico. Un incremento che porta il totale della capacità fotovoltaica ed eolica a 53.180 MW, in aumento del 14,8% in dodici mesi.

Ma la vera sfida per il sistema elettrico italiano rimane la gestione dell’intermittenza delle fonti rinnovabili. In questo senso, è incoraggiante la crescita della capacità di accumulo: al 30 giugno 2025 si contano 16.411 MWh di capacità, con 6.750 MW di potenza nominale e circa 815.000 sistemi di accumulo attivi. Un aumento del 69,3% rispetto all’anno precedente, segno che il sistema sta cercando di adattarsi al nuovo equilibrio energetico.

I dati di giugno sono un campanello d’allarme e al tempo stesso una fotografia della trasformazione in atto. Il cambiamento climatico non è più solo un rischio futuro, ma una realtà che si riflette anche sui conti energetici del Paese. Senza interventi strutturali e una pianificazione integrata che rafforzi rete, accumulo e produzione rinnovabile, il sistema potrebbe non reggere i picchi di

domanda sempre più frequenti.