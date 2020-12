CalBatt partner di RSE in un progetto di Smart Charging

CalBatt è stata selezionata da RSE- Ricerca Sistema Elettrico come partner tecnologico per la realizzazione di un innovativo progetto di Smart Charging.

CalBatt: nasce un’area sperimentale per la ricarica della flotta di RSE

Il progetto vedrà coinvolti i maggiori produttori di sistemi di ricarica per auto elettriche. È volto alla realizzazione di un’area sperimentale in cui la ricarica sarà gestita in maniera intelligente, ottimizzata con un sistema centralizzato. Questo attraverso funzionalità avanzate di gestione dinamica della potenza di carica per: