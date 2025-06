Calare i prezzi di ricarica? Sentiamo i big

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Calare i prezzi di ricarica e avvicinarci ai costi europei è una strada percorribile o un sogno? Sentiamo il parere di alcuni big: Enel X, Atlante, Volkswagen…

Calare i prezzi di ricarica? Atlante: “Difficile con i costi italiani dell’energia”

Il confronto è andato in onda nell’assemblea annuale di Motus-e a Roma. E tra i tanti temi sul tavolo, quello del prezzo alla colonnine è tornato inevitabilmente in tutti gli interventi.

Il n.1 di Atlante, Stefano Terranova, ha spiegato che il problema resta il costo della materia prima energia: “La tragedia è che qui in Italia arriviamo a pagarla anche 4-5 volte quel che spendiamo in Spagna o Portogallo. Dove peraltro in certi giorni il costo è addirittura zero, grazie all’apporto delle rinnovabili. L’altro problema è il basso tasso di utilizzo, in confronto con altri Paesi in cui operiamo come la Francia. Il risultato è che stiamo riducendo gli investimenti in Italia: avevamo previsto che la quota di mercato delle elettriche nel 2025 sarebbe stata al 15%, ma è ancora ferma al 5%“. Terranova ha anche annunciato che quest’anno Atlante, dopo un lungo collaudo, installerà per la prima volta ricariche fornite da un produttore cinese.

Enel X lavora a sconti in certe fasce orarie e a pacchetti casa-colonnina

Il basso numero di ricariche effettuate dai clienti è stato più volte lamentato anche dal leader di mercato, Enel X, che arriverà a 25 mila ricariche in Italia entro fine anno. Numeri ufficiali non ce ne sono, ma siamo ben lontani dalla soglia che rende le colonnine profittevoli per chi le gestisce. Soglia indicata in un tasso minimo giornaliero tra il 12 e il 15% dal n.1 del settore energia&ricarica di Volkswagen, Giovanni Palazzo.

La Ceo di Enel X, Francesca Gostinelli, ha ribadito che le colonnine installate sono più che sufficienti, anche in confronto con i principali Paesi europei, considerando il parco circolante. E ora la sua azienda sta proponendo soluzione per rendere la ricarica più economica. Con sconti in certe fasce orarie nelle ricariche pubbliche e pacchetti che comprendano la fornitura domestica e l’accesso alle colonnine a prezzi agevolati. Gostinelli si è detta infine favorevole alla decisione del governo di spostare una doatazione di incentivi dall’installazione di colonnine all’acquisto di auto elettriche. Avere più automobilisti elettrici in circolazione resta il primo target.