Calano benzina e gasolio, metano sempre più su

Calano benzina e gasolio, restano altissimi i prezzi del metano per le auto. E da tutta Europa arrivano notizie di rincari per rifornire le elettriche alle colonnine.

Calano benzina e gasolio, metano fino a 3,340 al kg.

Come al solito è il metano a far registrare valori fuori controllo, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise. Il prezzo medio, aggiornato alle 8 del 21 settembre, si colloca tra 2,883 e 3,340 al kg. (per le no-logo 2,868. Non c’è traccia di retromarcia, dunque, dato che in agosto, secondo Assogasmetano, il prezzo medio nazionale è risultato di circa 2,770 euro/kg. Tutt’altra storia per i carburanti tradizionali. il prezzo medio nazionale praticato sulla benzina in modalità self è di 1,680 euro/litro, in leggera diversa, con i diversi marchi compresi tra 1,666 e 1,689 euro/litro (no logo 1,677). Il prezzo medio praticato sul diesel self va a 1,785 euro/litro, con le compagnie tra 1,771 e 1,792 euro/litro (no logo 1,783). I prezzi praticati sul Gpl, infine, si posizionano tra 0,794 a 0,815 euro/litro (no logo 0,790).

Che cosa succederà con i nuovi listini per le ricariche?

Per i prezzi delle colonnine elettriche, invece, siamo in posizione di attesa. Il costo al kWh non viene aggiornato continuamente come i carburanti e ci si aspetta che i grandi gestori, da Enel X Way a Be Charge (gruppo ENI-Plenitude), facciano le prime mosse. Nei giorni scorsi hanno già messo mane ai listini Tesla, con i suoi Supercharger, con il prezzo salito a 0,66 euro al kWh in Italia. Mentre a livello europeo si sono già mossi due big come Shell Recharge e Allego. Quest’ultima ha deciso due aumenti nel giro di poche settimane, arrivando a stabilire un prezzo di 0,98 euro al kWh per le ricariche super-fast in Francia. Un valore assolutamente impensabile fino a pochi mesi fa.