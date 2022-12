Cala il prezzo della corrente, ma non alle colonnine

Cala il prezzo della corrente, ma non il costo del kWh alle colonnine ricarica: perché? È il quesito che ci arriva da Giorgio, un lettore trentino. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.itì

Cala il prezzo della corrente, è che manca la concorrenza nelle ricariche?

“C hiedo anche a voi il parere su quanto sta accadendo ai prezzi delle ricariche alle colonnine. Hanno “dovuto alzare i prezzi” quest’estate perché era aumentato tutto il settore energia a prezzi folli, sia di elettricità sia di gas. Ma ora che ad esempio la corrente é tornata ai prezzi umani del pre-bolla non si vede nessun ritocco in discesa dei prezzi alle colonnine. Perché? Non dovrebbe esserci la concorrenza? “. G iorgio Zandonai, Trento.

Giù del 19,5% i contratti di maggior tutela, qualcosa succederà alla colonnina…