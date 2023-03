Cake e FCA Bank, insieme per l’innovazione

Siglata una partnership paneuropea tra lo storico istituto bancario e la giovane azienda svedese specializzata in moto elettriche. Previste soluzioni finanziarie sull’intera gamma Cake per stimolare l’acquisto.

Cake è una delle realtà emergenti più interessanti nel mondo della mobilità elettrica su due ruote. L’azienda svedese produce un’ampia gamma di moto elettriche – ora anche e-bike – molto originali, leggere e minimal nei contenuti ma assolutamente versatili nel loro utilizzo.

Duttilità, originalità e raffinatezza che però inevitabilmente si riflettono su prezzi di listino non proprio popolari. C’è però una buona notizia per chi fosse interessato all’acquisto.

Il brand scandinavo ha appena chiuso un accordo con FCA Bank per la fornitura di un’ampia gamma di soluzioni finanziarie flessibili, pensate proprio per rendere più “accessibili” i motocicli elettrici ai clienti.

Un supporto per l’innovazione

La partnership tra lo storico istituto bancario – da quasi un secolo nel settore del finanziamento auto, del noleggio e della mobilità – e l’emergente azienda svedese è già attiva in Francia e nel Regno Unito e verrà via via estesa a tutti i Paesi europei in cui sono presenti le due società, quindi anche in Italia.

Le soluzioni finanziarie si applicheranno su tutti i modelli Cake: dall’enduro Kalk ai commuter Makka e Ösa, fino all’e-bike Åik. Una gamma di veicoli elettrici molto apprezzata in Europa, che ha nell’ampia personalizzazione e nella pluralità di utilizzo (anche professionale o commerciale) il suo punto di forza.

Soddisfatto Stefan Ytterborn, Ceo e fondatore di Cake: “L’approccio di Cake è di puntare a prodotti di alta qualità e con cicli di vita più lunghi, abbiamo bisogno di un partner che ci sostenga in tal senso. FCA Bank si sta orientando verso la micro-mobilità e i veicoli elettrici ed è esattamente il tipo di partner di cui abbiamo bisogno per supportarci in termini di innovazione e credibilità con i nostri clienti B2C e B2B in Europa”.



