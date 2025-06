Caduta di immagine Tesla: in Francia c’è chi fa causa

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Caduta di immagine Tesla: tra i clienti del marchio di Elon Musk c’è addirittura chi fa causa, lamentando il presunto calo di valore delle loro auto e altro.

Caduta di immagine legata alle posizioni politiche estreme di Musk

Le azioni giudiziarie sono state intentate in Francia, Paese dove Tesla e Musk sono sempre stati trattati con una certa freddezza. Ne danno notizia i quotidiani Le Parisien e Les Echos: una dozzina i ricorsi depositati presso il Tribunale dell’Economia di Parigi, contro Tesla France e la Casa madre americana. Si tratta di cause legali che in Italia difficilmente troverebbero spazio, ma la Francia ha una tradizione di maggiore tutela dei consumatori. La causa dei ricorsi? Il deterioramento dell’immagine dell’azienda americana, e di riflesso del valore dei suoi veicoli, anche nel mercato dell’usato. Sulle colonne di Le Parisien, i legali dei ricorrenti, Patrick Klugman e Ivan Terel, hanno spiegato che la causa si basa sull’articolo 725 del Codice Civile. La norma stabilisce che “il venditore deve all’acquirente un pacifico godimento del bene venduto“.

C’è chi chiede la risoluzione del leasing e il rimborso delle rate pagate

Ma, secondo i ricorrenti, questo “pacifico godimento” sarebbe venuto meno con le posizioni politiche estreme professate da Musk nell’ultimo anno. E anche il piacere di guidare una Tesla sarebbe così svanito. “I nostri clienti hanno acquistato la Model 3 o la Model Y per le caratteristiche tecniche e il messaggio ecologico del marchio“, spiega l’avvocato Klugman, lui stesso proprietario di una Tesla. “Ma le loro auto sono diventate dei complementi politici, dei veri e propri totem dell’estrema destra“. Nei ricorsi si lamenta poi il fatto che le Tesla possono diventare dei veri e propri bersagli di atti ostili. Il legale ha fatto l’esempio di un cliente che si è ritrovato una svastica nazista dipinta sulla sua Tesla. I ricorrenti puntano alla risoluzione dei contratti di leasing e al rimborso delle rate mensili già pagate. O al risarcimento dei danni per chi ha avuto l’auto vandalizzata. Le prime sentenze dovrebbero arrivare entro fine anno. Tesla France per ora non commenta.

– Leggi anche / Un viaggio “elettrizzante”: l’Odissea da Pescara a Mestre con la 500e

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube