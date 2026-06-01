Cadranno teste in Ferrari per le critiche alla Luce?







Cadranno teste in Ferrari per le critiche al primo modello elettrico, la Luce? Pagherà per tutti l’amministratore delegato Benedetto Vigna? Vediamo… (Nella foto in alto: il top management del Cavallino con la Luce).

Cadranno teste in Ferrari? In caso di flop pagherà Vigna per tutti?

Passano i giorni ma non si fermano le critiche, sempre più violente, nei confronti della Luce. Sotto accusa finisce tutto: il look del nuovo modello (“sembra una Toyota...”), ma anche i contenuti tecnici. Con innovazioni e brevetti che vengono liquidati come risibili. Nulla che possa mettere in crisi i floridi bilanci del Cavallino, tanto che il titolo in Borsa dopo una violenta flessione ha ripreso a prendere quota. Ma il contraccolpo d’immagine resta ed è tutto da misurare nel medio-lungo periodo. E, secondo alcune voci, potrebbe essere l’amminstratore delegato Benedetto Vigna a pagare per tutti. Non è che la Ferrari non sia abituata a subire critiche. Ma gli attacchi da tempo si concentravano sulla mancanza di successi in Formula Uno (ultimo titolo mondiale vinto da Kimi Raikkonen nel 2007). Senza coinvolgere più di tanto le auto da vendere ai clienti, con fatturato e margini in crescita anno dopo anno.

Critici scatenati sui social, anche con la versione… carro funebre

È probabile che il punto della situazione a Maranello venga fatto nella seconda parte dell’anno. Quando i media avranno avuto la possibilità di provarla la Luce (la presentazione di Roma è stata solo statica). E, soprattutto, si tireranno le somme dopo l’apertura dei primi ordini. Nel frattempo, com’era prevedibile, il web si scatena nell’infierire su quell che viene già definito (troppo frettolosamente) un flop annunciato. Con satire svluppate in quattro e quatt’otto grazie all’intelligenza artificiale. Come il rendering che presenta la Luce in versione…carro funebre. Noi restiamo convinti che la Ferrari con questo modello abbia fatto una scelta coraggiosa. Lanciandosi in un settore per lei nuovo (e difficile) come l’elettrico, con un design e soluzioni tecniche di rottura. Altri competitor, come Lamborghini, hanno preferito restare nella comfort-zone della solite supercar. Solo il tempo dirà chi ha avuto ragione.