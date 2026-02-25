Cabiamenti climatici, ve li spiega l’Università di Parma







Dopo il successo dell’anno passato, dal 26 febbraio riprendono le lezioni aperte a tutte e tutti per promuovere la conoscenza della crisi climatica. Online e in aula ogni giovedì alle 16.30

L’insegnamento, aperto a tutta la cittadinanza, è inserito nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale di Ingegneria per l’ambiente e il territorio del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, tenuto da Stefano Caserini. Delegato del Rettore sul tema cambiamenti climatici è autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative e co-direttore della rivista Ingegneria dell’Ambiente.

Il nuovo corso inizia giovedì 26 febbraio e è articolato in 12 lezioni da 2 ore. Il corso è trasversale, già aperto alle studentesse e gli studenti di tutti i Dipartimenti, e dal 26 febbraio potrà essere frequentato da tutte le persone interessate.

Le lezioni prevedono una prima parte di circa 1 ora da remoto, con una lezione online (link per accedere http://tiny.cc/ corsoclimaunipr2026 ) e una seconda parte di 1 ora nell’aula E del Plesso D’Azeglio, alle 16.30 di ogni giovedì. In aula si svolgerà un approfondimento e una discussione degli argomenti trattati nella lezione online.

L’insegnamento fornisce una panoramica del problema del cambiamento climatico, dando le principali nozioni sulla fenomenologia del problema, sugli scenari futuri possibili, sulle azioni di adattamento e di mitigazione per affrontarlo, nonché sulle azioni già messe in campo a livello nazionale, europeo e internazionale.

Gli argomenti trattati affronteranno aspetti sociali e culturali collegati alla storia della scienza del clima, alle cause naturali e antropiche (scenari e proiezioni future del cambiamento climatico), alla conoscenza delle opzioni disponibili nei diversi settori (energia, trasporti, edifici, agricoltura, alimentazione), alla storia del negoziato, dalla Convenzione sul clima all’Accordo di Parigi. Saranno inoltre discusse le attività di comunicazione possibili per aumentare la consapevolezza della crisi climatica e delle sue implicazioni nonché i cambiamenti climatici nell’arte, nel cinema, nella letteratura e nella musica.

Una azione che si inserisce nell’ambito di Parma Città Climate Neutral 2030, attraverso la quale l’Ateneo vuole rafforzare ancora di più il proprio impegno nel promuovere la conoscenza e la sensibilizzazione sul tema del cambiamento climatico.