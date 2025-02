BYD vuole fornitori italiani: summit a Torino

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

BYD vuole fornitori italiani per le fabbriche europee e ha organizzato per oggi, 20 febbraio, un incontro al Museo dell’Auto di Torino: centinaia i partecipanti.

BYD vuole fornitori italiani: summit con la regia di Altavilla

Chi l’avrebbe mai detto? Un marchio cinese che invita il made in Italy della componentistica in un luogo a due passi dal cuore di quello che fu l’impero Fiat. E ad orchestrare il tutto c’è Alfredo Altavilla: lo special advisor di BYD è il manager che fu più vicino a Sergio Marchionne nei lunghi anni in cui quest’ultimo prima la salvò la Fiat. E poi condusse in porto la fusione con Chrysler. Tanto più che l’evento, BYD Supplier Meeting, è stato organizzato con il supporto di ANFIA, l’Associazione che per lunghi anni è stata quasi una costola di Fiat, per poi affrancarsi e vivere ora una stagione diversa. Il riscontro è stato oltre ogni previsione, anche perché il settore ha fame di commesse, in un momento in cui i grandi marchi dell’auto, a cominciare dal made in Germany, non vivono certo momenti entusiasmanti. Da quel che sa, la BYD potrebbe addirittura decidere di organizzare un secondo incontro, per dar modo a tutti di partecipare (si parla di 250 aziende rappresentate con 350 persone in sala).

Produzione a di auto a picco in Italia: va salvata almeno la componentistica

Un Paese che non riesce ad attrarre investimenti diretti in termini di fabbriche di auto, deve porsi quantomeno l’obbiettivo di salvare la sua componentistica. E il Piemonte in questa che si annuncia una vera battaglia è ovviamente in prima fila, con aziende nate nell’indotto Fiat e diventate poi fornitrici di tutto l’automotive europeo. BYD si propone nel medio termine di vendere in Europa solo vetture prodotte nel continente. A partire dal nuovo stabilimento che è in fase di costruzione in Ungheria, che entrerà in funzione nell’ultimo trimestre di quest’anno. Dopo la sessione plenaria, la giornata entra nel vivo con la parte che più interessa alle aziende: una serie di incontri singoli B2B, che proseguiranno nei prossimi giorni. Con spettatore interessato il Ministero delle Imprese e del made in Italy, che purtroppo non ha cavato granché dai tanti tavoli automotive organizzati negli ultimi due anni. La produzione di auto in Italia è scesa del 42,8% nel 2024, precipetando a 310mila unità prodotte.

L’ultima arrivata di BYD, la Atto 2, nel VIDEO-TEST realizzato da Luca Palestini