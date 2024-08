Byd, il calo delle vendite in Cina non frena gli utili (e batte anche Tesla)

Byd, il calo delle vendite in Cina non frena gli utili (e...

La scalata del gruppo Byd ai vertici del settore automobilistico prosegue ininterrotta. Nonostante la domanda in calo nel mercato cinese (il più grande del mondo), la società ha aumentato gli utili del 24% e i ricavi del 16%. Risultati migliori di quelli annunciati dalla rivale Tesla.

Tutto torna. Soltanto una settimana fa, il sorpasso su Nissan e Honda per diventare il settimo gruppo al mondo per vendite di automobili. Un scalata ai vertici ora confermata dai dati finanziari del primo semestre dell’anno.

I profitti del gruppo Byd, colosso cinese dei veicoli elettrici, sono saliti del 24% a 13,63 miliardi di yuan, pari a 1,72 miliardi di euro. mentre i ricavi sono aumentati del 16% a 301,13 miliardi di yuan, equivalenti a circa 38 miliardi di euro.

Byd ha visto crescere gli utili del 24% nel semestre mentre i margini sono cresciuti del 18%, battendo anche Tesla

Tutto questo nonostante un mercato che in Cina ha frenato sensibilmente, ma non ha fermato l’export nel resto del mondo. Risultato: le vendite complessive del gruppo Byd sono cresciute ulteriormente (+15,7%), una delle poche case che si è presentata all’appuntamento con la semestrale con numero in crescita.

Nel suo comunicato ufficiale, Byd ha fatto sapere che il margine di profitto lordo è aumentato al 20% dal 18,3% dell’anno precedente. Anche in questo caso è uno dei pochi produttori cinesi di auto elettriche ad aver riportato margini lordi a due cifre per il secondo trimestre dell’anno.

Nel periodo si è permessa il lusso di battere la sua rivale principale: Tesla , che è tornata leader globale dei veicoli elettrici superando proprio Byd, Tesla ha registrato un margine lordo inferiore, fermandosi del 14,6 per cento.

Secondo la China Federation of Automobile Manufacturers, a luglio i modelli ibridi e 100% elettrici hanno rappresentato per la prima volta più della metà delle vendite di auto in Cina.

– Iscriviti alla Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it –