BYD, la Ue all’attacco: indagine per aiuti di Pechino alla fabbrica in Ungheria

BYD, la Ue all’attacco: indagine per aiuti di Pechino alla fabbrica in...

BYD, grosso guaio in Ungheria. La Commissione europea ha aperto una indagine per verificare possibili aiuti di stato da parte di Pechino allo stabilimento del colosso automobilistico nel paese dell’Europa orientale. Sotto inchiesta, come ha anticipato il Financial times, sarebbero legati proprio alla costruzione dell’impianto produttivo

C’è una salto di qualità nella battaglia di Bruxelles contro l’invasione di auto cinesi in Europa. Una battaglia nel rispetto delle regole, in particolare contro le violazioni per aiuti di Stato non consentiti.

Una iniziativa che si aggiunge ai dazi sulle importazioni alle auto cinesi che arrivano fino al 38%, operativi già dallo scorso autunno. E che si basano sulle stesse motivazioni: il governo di Pechino aiuta economicamente la sue aziende automobilistiche, che possono così permettersi di vendere veicoli elettrici a prezzi concorrenziali.

Bruxelles indaga per possibili aiuti di Stato da parte del governo cinese per la realizzazione dell’impianto nell’Europa dell’est

Ma partiamo dalla notizia anticipata dal Financial Times. L’Unione Europea sta indagando se la Cina abbia fornito sussidi illegali a BYD per la costruzione del suo impianto in Ungheria. Ricordiamo che le auto prodotto in Europa da case automobilistiche di paesi al di fuori della Ue non sono soggette ai dazi. Non per nulla BYD sta aprendo il terzo impianto produttivo in Germania.

Nel caso in cui i sospetti diventassero certezze, la Ue potrebbe costringere BYD a vendere alcune attività, ridurre la capacità, rimborsare il sussidio e potenzialmente pagare una multa per inadempienza, secondo quanto è scritto nei documenti che il quotidiano britannico ha potuto visionare.

Aggiungiamo che si tratta di una iniziativa che ha un doppio valore politico. Da un lato, c’è l’indagine nei confronti di BYD e del governo di Pechino. Per verificare che non stiano aggirando le regole europee sugli aiuti di Stato. Regole che valgono per tutti i paesi membri, tanto più per una potenza esterna alla Ue.

Budapest: “La Commissione non ci ha avvisato”

Ma non va sottovalutata il fatto che l’indagine riguarda una attività industriale che ha sede in Ungheria, il Paese che più si è distinto all’interno dell’Unione europea per le sue posizioni spesso contrarie alle scelte di Bruxelles. E che gli osservatori politici internazionali non hanno remore a definire il governo del premier Viktor Orban come “filorusso“.

Non a caso, il Financial Times riporta la dichiarazione del ministro ungherese per gli Affari europei, Janos Boka. Il quale sostiene che Budapest non era stata informata dell’indagine. “Non sorprende – è il suo commento – ed è risaputo che qualsiasi investimento effettuato in Ungheria finisce molto rapidamente sotto l’attenzione della Commissione, la quale segue con raddoppiata attenzione ogni decisione in materia di aiuti di Stato presa in Ungheria“.