La BYD Ti7 non potrà essere commercializzata nell’Unione Europea. Un tribunale distrettuale dei Paesi Bassi ha accolto il ricorso di Jaguar Land Rover: il SUV cinese riprende elementi distintivi del design della Defender, protetti da un disegno comunitario registrato. Il divieto riguarda importazione, produzione e vendita del modello nei Paesi dell’UE. Ma non coinvolge invece il Regno Unito, dove BYD ha già annunciato l’apertura degli ordini per gennaio 2027.

La silhouette del modello Land Rover al centro della controversia

Protagonista della disputa è la BYD Ti7, conosciuta in Cina come Fang Cheng Bao Tai 7 e commercializzata dal 2025. Si tratta di un SUV ibrido plug-in di oltre cinque metri (7 posti), caratterizzato da proporzioni importanti, linee squadrate e un’impostazione estetica che richiama molto da vicino quella della Land Rover Defender 110.

È proprio sulla somiglianza complessiva tra i due modelli che si è concentrata la valutazione del tribunale olandese dell’Aia.

Il giudice ha confrontato la Ti7 con alcuni disegni comunitari registrati da Jaguar Land Rover per la Defender il 25 aprile 2018.

Secondo la pronuncia, gli elementi caratteristici e fortemente identitari del fuoristrada britannico – tra cui proporzioni, passaruota, forma dei finestrini, angoli arrotondati e silhouette generale – ricompaiono nella nuova vettura cinese in una combinazione sufficientemente riconoscibile da configurare una violazione del design registrato.

BYD si è difesa evidenziando diverse differenze tra i due modelli: dai gruppi ottici alla griglia, passando per paraurti, cofano, montanti e parte posteriore. Argomentazioni che, però, non hanno convinto il giudice. Considerate singolarmente o nel loro insieme, queste variazioni non sarebbero infatti sufficienti a modificare in maniera significativa l’impressione generale suscitata dalla vettura.

BYD Ti7: il divieto coinvolge anche le filiali europee

Ora, il provvedimento vieta di importare, produrre, vendere o distribuire la Ti7 all’interno dell’Unione Europea. Le società del gruppo BYD interessate dall’ingiunzione (dieci, tra cui la filiale in Italia) dovranno rispettare l’ordine entro una settimana dalla notifica formale della sentenza.

Le conseguenze economiche di un’eventuale violazione potrebbero essere rilevanti: il tribunale ha previsto una sanzione di 100.000 euro per ogni giorno, o frazione di giorno, di inosservanza, fino a un massimo di 10 milioni di euro.

Tra le società implicate c’è anche BYD Auto Hungary, il cui stabilimento di Szeged è destinato alla produzione europea del gruppo. Il giudice lo ha incluso considerando la possibilità che la Ti7 possa essere effettivamente prodotta proprio nell’impianto ungherese.

Dalle perquisizioni al nuovo provvedimento giudiziario

La controversia tra Jaguar Land Rover e BYD era iniziata prima dell’annuncio dell’arrivo della Ti7 sui mercati europei. Lo scorso agosto, su richiesta di JLR, erano stati acquisiti alcuni documenti digitali negli uffici olandesi della Casa cinese. L’obiettivo era raccogliere elementi sullo sviluppo del SUV, anche alla luce delle accuse di possibile ingegneria inversa condotta utilizzando un esemplare della Defender.

BYD aveva contestato l’iniziativa, giudicandola una ricerca indiscriminata di documentazione. A inizio novembre il tribunale dell’Aia aveva quindi ordinato a Jaguar Land Rover di distruggere il materiale acquisito entro 24 ore, prevedendo una sanzione fino a 500.000 euro in caso di mancato rispetto.

La successiva decisione di BYD di preparare la commercializzazione della Ti7 in Europa ha però modificato il quadro. JLR ha presentato una nuova richiesta, questa volta concentrata sulla tutela del design registrato, ottenendo il provvedimento cautelare.

La decisione non rappresenta ancora una sentenza definitiva sulla controversia: Jaguar Land Rover dovrà avviare il procedimento di merito nei termini stabiliti dal tribunale. BYD, dal canto suo, ha annunciato l’intenzione di contestare il provvedimento. La vicenda giudiziaria non è quindi conclusa.

BYD Ti7, via libera nel Regno Unito

Il divieto europeo non impedisce comunque a BYD di commercializzare la Ti7 nel Regno Unito. La corte olandese ha infatti chiarito di non avere giurisdizione sulla filiale britannica del gruppo cinese, anche per effetto della diversa situazione giuridica conseguente alla Brexit.

Quindi BYD ha già annunciato l’apertura degli ordini britannici da gennaio 2027, con un prezzo indicativo di 47.995 sterline, circa 57.000 euro. Una cifra sensibilmente inferiore a quella richiesta per la Defender, che in Italia parte da circa 74.000 euro.

Sul fronte tecnico, la Ti7 europea utilizza un sistema ibrido plug-in composto da un motore 1.5 a benzina e tre unità elettriche, per una potenza complessiva dichiarata di 408 CV. In Cina è stata presentata anche una variante completamente elettrica, ma non sono ancora disponibili indicazioni certe sulla sua eventuale esportazione.