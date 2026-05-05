BYD testa la ricarica ultra-rapida anche nel deserto. Intanto la Flash Charging conquista la Cina













BYD ha inscenato un test di ricarica nel deserto della Mongolia per promuovere l’efficienza delle stazioni Flash Charging anche in contesti ambientali estremi. La prova, riuscita, arriva mentre la rete proprietaria supera già quota 5.700 stazioni in Cina.

Ricarica veloce, anche nel deserto

La dimostrazione si è svolta apposta in un’area remota, caratterizzata da condizioni ambientali difficili, tra vento, sabbia e infrastrutture limitate. BYD ha utilizzato un modello elettrico dedicato – il SUV Tai 3 – per validare la sua nuova tecnologia di ricarica ultra-rapida in un contesto lontano dalle tradizionali reti urbane o autostradali.

Il dato emerso è rilevante: l’auto ha impiegato 5 minuti per una ricarica rapida e 9 minuti per il “pieno” completo.

Va però sottolineato che l’azienda non ha specificato tutti i parametri del test, come stato della batteria o condizioni operative dettagliate, elementi che possono influenzare sensibilmente le prestazioni. E’ sembrata quindi più una mossa promozionale che un vero test tecnologico.

Flash Charging: 5.700 stazioni in poche settimane

La tecnologia Flash Chaging di BYD sta avendo un grande successo in Cina. In poco più di un mese dal lancio del programma, la rete di ricarica ultra-rapida ha superato le 5.715 stazioni operative, un ritmo di crescita estremamente elevato.

L’azienda ha inoltre annunciato un piano di espansione internazionale che prevede circa 6.000 punti di ricarica all’estero, accompagnando la crescita dei propri modelli anche in Europa.

Tra i marchi destinati ad arrivare nel Vecchio Continente c’è Denza, con modelli come Z9 GT e D9. Tuttavia, resta da capire come e quando una rete di ricarica proprietaria così avanzata potrà essere replicata in Europa.