Vendite auto, BYD mette la freccia: per la prima volta “incassa” più di Tesla

Il gruppo cinese BYD ha superato per la prima volta i rivali di Tesla nella quota dei ricavi complessivi. Il dato riguarda i primi tre mesi del 2024. La società fondata da Elon Musk è ancora in testa per numero di auto elettriche vendute e per reddittività. Ma il sorpasso sui ricavi significa che BYD sta crescendo con forza anche al di fuori dei confini cinesi.

Era già successo per i primi mesi del 2024, quando il gruppo cinese BYD era diventato il primo gruppo al mondo per numero di auto elettriche vendute. Ma ora non stiamo parlando più soltanto di un comparto, per quanto innovativo e che guarda al futuro. Ora parliamo anche di fondamentali economici.

BYD ha annunciato ricavi per 28,2 miliardi nel terzo trimestre contro i 25,2 miliardi di Tesla

Nei primi nove mesi dell’anni, BYD ha messo la freccia e ha superato Tesla per ricavi. In pratica, quanto riesce a incassare per vendite complessive. Il bilancio appena consegnato al mercato dice che BYD ha chiuso il terzo trimestre dell’anno con utili per 11,61 miliardi di yuan, pari a 1,63 miliardi di dollari. Si tratta di una crescita dell’11,5% sullo stesso periodo del 2023. Mentre i ricavi sono saliti a 201,12 miliardi di yuan, pari a 28,2 miliardi di dollari, con un rialzo del 24%.

Nonostante si tratta di numeri inferiori alle attese degli analisti – che in media si aspettavano 204,85 miliardi di yuan di ricavi – è comunque superiore ai 25,2 miliardi di dollari annunciti da Tesla nel trimestre. Sancendo così, per la prima volta in assoluto, il sorpasso sul rivale cinese.

L’azienda fondata e ancora diretta da Elon Musk rimane in testa per vendita di auto elettriche e alla voce redditività. Le vendite di veicoli solo elettrici sono state 443mila per BYD e 463mila per la creatura di Elon Musk. Tesla vince ancora per redditività: nel trimestre ha messo a segno 2,2 miliardi di dollari di utili contro gli 1,6 di BYD.

